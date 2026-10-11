Strickland odhalil, jak UFC vyjednává se šampiony. Podepíšeš, nebo se titulový zápas nekoná

Sean Strickland drží opasek šampiona střední váhy UFC a místo přípravy na obhajobu vysvětluje fanouškům, proč žádná není. Jeden z nich jeho situaci přirovnal k pistoli u hlavy. Strickland mu podle webu
FightBanter odpověděl větou, která se po scéně rozletěla během pár hodin. Muž, který 9. května 2026 sebral titul Chamzatu Čimajevovi, podle vlastních slov neměl šanci vyjednávat. Dostal pouze dvě možnosti. Redakce MMAmagu si proto otevřela oficiální oznámení prosincového turnaje na webu UFC, čísla, která kolem sporu kolují, i soudní spis z antimonopolní žaloby, ve kterém se smlouvy organizace rozebíraly po odstavcích. Tohle prý Strickland slyšel, než sáhl po peru
FightBanter zachytil jeho reakci takto:
„Podepiš to, nebo to neuděláme. Chovají se, jako bys v tomhle sportu byl nikým.“ Z jedné věty plyne víc než z celé tiskové zprávy. Šampion popisuje sám sebe jako stranu, která u stolu prakticky nemá co nabídnout.
Pro toho, kdo každý turnaj nesleduje: Strickland je od UFC 328 v Newarku podruhé šampionem střední váhy, Čimajeva porazil na dělené rozhodnutí a
MMA Fighting píše, že šlo o první porážku Čimajevovy kariéry a jeho bilance spadla na 15–1. Titul si tím Strickland vzal zpět poté, co o něj 20. ledna 2024 přišel s Dricusem du Plessisem.
Prosincová obhajoba proti Nassourdinu Imavovovi, trojce žebříčku střední váhy k 10. říjnu 2026, se nekoná. Podle
Sherdogu jednání uvázlo na penězích. A čísla, která kolem něj kolují, se liší o jednu konkrétní částku. Celý spor se vejde do jednoho čísla
Sherdog uvádí, že podle tvrzení uživatele sítě X měl Strickland za duel s Imavovem žádat 1 milion dolarů, zhruba 21,7 milionu Kč, zatímco organizace měla nabízet 400 000 dolarů za nástup a dalších 400 000 za výhru. Potvrzené to není. UFC výplaty nezveřejňuje a žádnou z těch částek organizace ani bojovník veřejně nestvrdili. Redakce MMAmagu tato nepotvrzená čísla ze Sherdogu sečetla.
Položka Částka (USD) Status Nástupné podle nepotvrzeného tvrzení 400 000 nepotvrzeno Bonus za výhru podle nepotvrzeného tvrzení 400 000 nepotvrzeno Maximum při výhře 800 000 výpočet redakce Reportovaný Stricklandův požadavek 1 000 000 nepotvrzeno Rozdíl při výhře 200 000 výpočet redakce
Maximum při výhře tedy dělá 800 000 dolarů, zhruba 17,4 milionu Kč, a od reportovaného požadavku ho dělí 200 000 dolarů. Při prohře by zůstalo jen nástupné, zhruba 8,7 milionu Kč, a propast by narostla na 600 000 dolarů. Zatímco se řešilo těchto 200 000 dolarů, prosincový večer už mělo UFC vyřešený jinak.
Prosincový večer v Las Vegas vede někdo jiný
Z
oznámení UFC ze 4. října 2026 a ze stránky turnaje, které redakce MMAmagu prošla, plyne, že UFC 335 povede 12. prosince 2026 v Las Vegas souboj Charlese Oliveiry s Diegem Lopesem o pás BMF, symbolický titul pro největšího drsňáka organizace. V hlavním předzápase je Alex Pereira proti Sergeji Pavlovičovi. Úřadující šampion střední váhy na kartě není.
Zápas Stricklanda s Imavovem se přitom mezi oficiálními oznámeními UFC vůbec nenajde. Byl očekávaný, nikdy však oznámený, a podle Sherdogu se odsunul kvůli nedokončenému jednání o penězích. Ironie je hmatatelná: největší prosincový večer vede ozdobný pás, zatímco skutečný titul střední váhy leží doma u člověka, který se nedohodl na honoráři.
Pak přišel Imavov. Sherdog cituje jeho veřejnou nabídku:
„Jestli jde opravdu o peníze, vsadím 500 000 dolarů z vlastní kapsy, pokud mě v lednu porazíš… UFC, tohle je váš šampion? No tak, SEBERTE MU PÁS.“ Vyzyvatel tedy sahá do peněženky, aby zápas vynutil. Otázka, kterou tím otevřel, je ale větší než jeden titulový duel. Co doopravdy znamená mít v UFC opasek
Je Stricklandova věta o bezmoci bojovníků póza člověka zvyklého mluvit ostře, nebo popis reality? Drží titul, porazil nejobávanějšího muže divize a podle svých slov stejně dostal ultimátum.
Redakce MMAmagu prošla 117stránkovou
petici, kterou v srpnu 2023 podala Zuffa, mateřská společnost UFC, v antimonopolním sporu Le v. Zuffa. Na straně P40 spis vyjmenovává klauzule tehdejších smluv: exkluzivitu, právo dorovnat nabídku konkurence a takzvanou šampionskou klauzuli, která umožňovala prodloužit kontrakt šampiona o rok nebo tři zápasy. Strany P66 a P67 dodávají, že smlouvy často obsahovaly i 30- až 90denní okno výhradního vyjednávání. Jde o historické dokumenty k 2 136 smlouvám z let 2001 až 2015, ne o doklad o Stricklandově aktuálním kontraktu, který veřejně neviděl nikdo. Spor skončil vyrovnáním 375 milionů dolarů, které soud podle MMA Fighting schválil 6. února 2025; organizace tehdy uvedla, že rozhodnutí vítá jako krok k uzavření kauzy.
Strickland konec kariéry neoznámil. Podle webu
MMA News ve videu řekl: „Už to dál nechci dělat. Chci bojovat, chci boxovat.“ Dodal, že jeho srdce už v MMA není. MMA Fighting píše, že nebude zápasit ani nic podepisovat, dokud se situace nevyřeší. Opasek má doma. Páku, o které mluví fanoušci, podle vlastních slov ne.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková