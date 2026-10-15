Stříbro z olympiády, bronz ze StarDance, zlato z Asia Expresu. Hradilek vyhrál volby a přiznal, proč vstoupil do politiky

Pražská Lucerna, 14. října 2026, premiéra komedie Kluci to vidí jinak než holky. Mezi hosty se objevil i Vavřinec Hradilek, čerstvě zvolený zastupitel obce Úhonice. Pro Super.cz popsal, proč po kajaku, tanečním parketu a cestě napříč Asií vstoupil do politiky. Bylo to necelé čtyři dny po sečtení hlasů. Jeho kandidátka v obci nezvítězila, sám ale získal nejvíc hlasů ze svého uskupení a třetí nejvyšší počet ze všech zvolených. Do sbírky medailí, tanečního bronzu a televizního vítězství mu tak přibyl mandát. Je nejmenší ze všech, ale zároveň jediný, který bude muset čtyři roky obhajovat před sousedy.
Od olympijské vody k televizním kamerám
Hradilek se narodil 10. března 1987 v Praze a většinu života strávil na divoké vodě. Kariéra vodního slalomáře z něj udělala jednu z nejznámějších tváří českého kajaku. Odtud se pak přesunul do zábavních pořadů. Jeho dráha v datech:
- 1. 8. 2012: stříbro v kategorii K1 na olympijských hrách v Londýně. Profil na webu Českého olympijského týmu uvádí dvě olympijské účasti a titul mistra světa.
- 16. 12. 2023: třetí místo ve finále 12. řady StarDance.
- 2026: s Tomášem Slavíkem jako tým Jelýtka vyhrál první řadu Asia Expressu a odnesl si 800 tisíc korun.
- 9. a 10. 10. 2026: zvolen do zastupitelstva Úhonic.
Za čtrnáct let tedy prošel stupni vítězů v několika velmi odlišných disciplínách. Volební klání v obci, kde žije, je mezi nimi zdaleka nejtišší.
Co se v Úhonicích stalo
Úhonice leží v okrese Praha-západ zhruba 13 kilometrů od hlavního města. Podle posledních dostupných dat za rok 2025 mají 1 301 obyvatel na necelých deseti kilometrech čtverečních. Voličů bylo 916, k urnám jich přišlo 573. Účast 62,6 % je na komunální volby slušné číslo.
Hradilek vedl kandidátku Za harmonický rozvoj obce Úhonice. Je na ní veden jako sportovec a OSVČ, 39 let, bez politické příslušnosti. Bez politické příslušnosti jsou i všichni jeho spolukandidáti. Podle přehledu Dovolte.cz s daty ČSÚ dopadly volby takto:
|Kandidátka
|Hlasy
|Podíl
|Mandáty
|Společně pro naši obec
|1 912
|38,2 %
|4
|Za harmonický rozvoj obce Úhonice
|1 647
|32,9 %
|3
Volby jako celek tedy vyhrálo uskupení Společně pro naši obec. Hradilkova kandidátka skončila druhá, o křeslo starosty tedy nejde. Osobní výsledek je ale silný. Hlasy se v tabulce počítají v tisících, protože každý volič mohl rozdat až devět křížků. Jednomu kandidátovi ovšem každý dá nanejvýš jeden. Hradilkových 252 hlasů tak znamená, že ho podpořilo 252 lidí. Platných lístků bylo 570, takže mu hlas dalo zhruba 44 % voličů, tedy skoro každý druhý, kdo v obci přišel volit. Za ním na kandidátce skončili Hana Knight s 204 hlasy a Tomáš Počepický se 179.
Společenská odpovědnost a sousedé za plotem
Proč zrovna teď? Pro Super.cz Hradilek řekl, že ho ke kandidatuře přiměla „společenská odpovědnost“, kterou v sobě nosí dlouho. Komunální úroveň je podle něj místo, kde se teď dokáže angažovat. Jako slib nabídl „aktivní, dobrou a čestnou práci“.
Samostatný volební program kandidátky jsme nedohledali. Nejbližší vodítko je zápis spolku Za harmonický rozvoj obce Úhonice v Obchodním věstníku. Spolek vznikl v únoru 2025 a předsedá mu Hana Knight. Mezi svými cíli uvádí komunitní život, kulturní a sportovní akce, školství a volný čas dětí, bezpečnost, zklidnění dopravy, péči o veřejná prostranství a silnice, ochranu krajiny a čerpání dotací. To jsou typické starosti obce, která roste ve stínu Prahy.
Hradilek zároveň nezastírá, že má i jiné závazky. Dotočil první část pořadu pro Českou televizi, který blíže neupřesnil, a chystá „nějaké sportovní projekty“. Na otázku, zda na obec zbude čas, odpověděl, že Úhonice jsou malá obec, kde jsou všichni sousedé, a věří, že si ho najde. Zákon o obcích ukládá zastupitelstvu scházet se nejméně jednou za tři měsíce. Skutečná zátěž ale bude záviset na tom, jakou práci si v obci vezme na sebe. O vyšších politických funkcích Hradilek veřejně nemluvil, jeho vyjádření zůstávají u komunální úrovně.
Slavné jméno pomůže, ale jen jednou
Hradilek není jedinou známou tváří, které letošní komunální volby vyšly. Super.cz mezi úspěšné řadí například Janu Doleželovou v Říčanech, Jiřího Šlégra v Litvínově, Michala Novotného v Horních Počernicích, Ondřeje Kavana v Davli, Karla Zimu v pražských Ďáblicích a Pavla Novotného v Řeporyjích. Naopak Robert Rosenberg, Vladimír Růžička ani Michaela Badinková podle stejného přehledu neuspěli. Slavné jméno tedy výsledek nezaručuje.
Přímý důkaz, že Hradilek v kampani stavěl na televizní popularitě, chybí. Podle nás mu známost pomohla hlavně s rozpoznatelností. V obci o třináti stech obyvatelích ho voliči znají spíš od školy, z obchodu nebo z cesty na autobus než z obrazovky. A tady se jeho případ liší od sportovců, kteří vstupují do politiky přes velké strany nebo městské posty. Hradilek začíná na nejmenší možné úrovni, za místní nezávislé uskupení, v opozičním počtu tří mandátů z devíti. Bez nich se ale v devítičlenném zastupitelstvu většina skládá těžko. Hlasování o chodníku nebo rozpočtu školky v televizi nikdo nevysílá.
Na olympiádě rozhodly setiny sekundy, ve StarDance hlasy diváků. V Úhonicích budou rozhodovat opravené silnice, bezpečnější přechody a to, jestli zastupitel zvedne telefon, když soused volá kvůli rozkopané ulici. Až se za čtyři roky bude hlasovat znovu, voliče bude zajímat hlavně tohle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta