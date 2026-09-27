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Stříbrný lev a šest minut ovací ve stoje. Na Netflix míří oceňované drama, které chce zabojovat o Oscara

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Jihokorejský film Případně láska (Possible love) vypráví o dvou rozdílných manželských párech. V rámci natáčení dokumentu o životě jednoho z nich vyplavou na povrch sociální rozdíly, touhy i schovávané emoce. První film režiséra Lee Chang-dong po osmi letech byl natočen se špičkami v oboru.
Stříbrný lev a šest minut ovací ve stoje. Na Netflix míří oceňované drama, které chce zabojovat o Oscara

Stříbrný lev a šest minut ovací ve stoje. Na Netflix míří oceňované drama, které chce zabojovat o Oscara

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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