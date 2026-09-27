Stříbrný lev a šest minut ovací ve stoje. Na Netflix míří oceňované drama, které chce zabojovat o OscaraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stříbrný lev a šest minut ovací ve stoje. Na Netflix míří oceňované drama, které chce zabojovat o Oscara
Snímek Další (ne)zdary Cliffa Bootha (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) má už nejen velmi dlouhý a...
Horská chalupa uprostřed Beskyd, šestnáct natáčecích dní, osm postav a oslava, která se postupně začne...
Tom Cruise se po letech akčních blockbusterů vrací k výrazně herečtější roli. V černé satirické komedii...
Dokument Unesená: Natalee Holloway (Taken: Natalee Holloway) odvypráví příběh zmizení teenagerky z...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- V kinech totálně propadl, na streamu se ale vyšvihl na vrchol. Přehlížený akční thriller ovládl HBO Max během jediného dne
- Brad Pitt se vrací v roli, která mu vynesla jediného Oscara. První trailer nadchl i jeho neuvěřitelným vzhledem
- Režisér Pelíšků natočil novou komedii. Obyčejná narozeninová oslava se v ní změní v pořádný průšvih
- Nový film Toma Cruise vyvolává poprask. Jedni mluví o nejlepším filmu roku, pro druhé je téměř nesnesitelný