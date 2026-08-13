Stříbřité skvrny na okurkách nejsou nemoc. Korkovatění spouští rosa a kolísání teplot, plod je uvnitř zdravý

Kdo v červenci nebo srpnu sklidí ze záhonu okurku s drsnou, matnou kresbou na povrchu, obvykle zaváhá. Vypadá to podezřele, v obchodě nic takového nevídáme, a tak plod často končí v kompostu. Jenže obchod takové kusy pouze vytřídí kvůli vzhledovým standardům, ne proto, že by byly zdravotně závadné. Stříbřitá slupka je kosmetická jizva, ne důvod k vyhazování.
Co se na slupce vlastně děje
Když se podíváte na postiženou okurku zblízka, uvidíte suchou, drsnou plochu připomínající jemnou síťku nebo nepravidelnou mapu. Barva se pohybuje od šedostříbrné po světle hnědou. Povrch není slizký ani měkký, naopak je tvrdší než okolní slupka.
Fyziologicky jde o takzvaný hojivý periderm, tedy korkovou ochrannou vrstvu. Studie publikovaná v časopise
Horticulture Research popisuje, jak plod okurky po narušení pokožky vytváří novou ochrannou vrstvu bohatou na lignin a suberin. Funguje to podobně jako strup na odřeném koleni: tělo plodu „utěsní“ poškozené místo a chrání vnitřní pletiva. Nic víc, nic míň. Proč za to může rosa a noční chlad
Spouštěčem bývá kombinace dvou faktorů, které český zahrádkář v létě dobře zná: ranní rosa a výrazné teplotní výkyvy mezi dnem a nocí.
Rosa vzniká, když se povrch plodu v noci ochladí pod rosný bod a vodní pára z okolního vzduchu na něm zkondenzuje, jak vysvětluje terminologický přehled
ČHMÚ. Kapičky pak na slupce zůstávají hodiny. Dlouhodobá vlhkost na povrchu v kombinaci s kolísáním teplot narušuje tenkou kutikulu, tedy voskovou ochrannou vrstvičku plodu. A jakmile je kutikula porušená, nastupuje hojivá reakce, korkovatění. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
U plodové zeleniny se tento jev označuje jako korkovatění (russeting). Nejčastěji se o něm píše u rajčat, ale mechanismus je stejný i u okurek. Vrchol výskytu v českých podmínkách připadá logicky na červenec a srpen, kdy se hlavní sklizeň překrývá s obdobím horkých dnů a chladnějších nocí.
Jak poznat, kdy okurku opravdu vyhodit
Rozlišení je jednodušší, než se zdá. Stačí si zapamatovat dvě kategorie:
Kosmetická vada (jedlé): Povrch je suchý, drsný, pevný Plod je celkově tvrdý, nepodléhá tlaku prstu Žádný zápach, žádný sliz Stříbřitá nebo hnědavá kresba bez propadlin
Skutečné kažení (vyhodit): Měkká, vodnatá, propadlá místa Slizký nebo lepkavý povrch Plíseň: bílý, šedý nebo černý povlak Nepříjemný zápach Dutiny pod povrchem
U bakteriálních chorob, jako je bakteriální úhlová skvrnitost, přecházejí vodnaté skvrny do slizké páchnoucí hniloby. U strupovitosti se tvoří malé šedé propadlé léze, které se časem prohloubí. Obojí se od neškodného korkovatění liší na první pohled i dotek.
Co s okurkou v kuchyni a co na záhonu
Pokud je plod pevný a postižená místa jsou jen povrchová, stačí okurku důkladně omýt a použít. Korkovitou část slupky lze seříznout nebo celý plod oloupat, ale počítejte s tím, že právě ve slupce se koncentruje část vitaminů a minerálů, jak uvádí
Národní zdravotnický informační portál. Důležité pořadí: vždy nejdřív umýt, pak teprve loupat nebo krájet, protože nožem se případné nečistoty z povrchu přenesou dovnitř.
Na záhonu lze výskyt korkovatění omezit několika kroky:
Pěstovat na opoře nebo treláži: plody nebudou ležet ve vlhké zemi a rychleji oschnou Zalévat ke kořenům, ne přes listy a plody Dodržet rozestupy pro lepší proudění vzduchu v porostu Mulčovat černou fólií: zahřeje půdu a omezí odpar vlhkosti k plodům Udržovat rovnoměrnou zálivku: prudké střídání sucha a přemokření stresuje slupku
Počasí řídit nelze. Ale čím kratší dobu zůstane povrch plodu mokrý po noční rose, tím menší je riziko poškození kutikuly. Slunné stanoviště s dobrou cirkulací vzduchu dělá víc než jakýkoli postřik.
Proč ji v obchodě neuvidíte
Obchodní standardy pro okurky pracují s kategoriemi, kde jizvy, škrábance a povrchové vady znamenají nižší jakostní třídu nebo rovnou vyřazení. Americké standardy USDA to dokumentují explicitně: jizvy jsou důvodem k přeřazení, nikoli k likvidaci z hygienických důvodů. Český obchod funguje obdobně. Komerční okurky bývají navíc voskované, což dodává jednotný lesk a zakrývá drobné nedokonalosti.
Domácí pěstitel žádný vizuální filtr nemá. Vidí každou jizvu, každou nerovnost. A protože je zvyklý na dokonalé plody z regálu, snadno si spojí neobvyklý vzhled s nebezpečím.
Stříbřitá okurka ze zahrady je vlastně důkaz, že plod funguje přesně tak, jak má: poranil se a zahojil. Místo kompostu si zaslouží místo v salátu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková