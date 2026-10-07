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Střet se zvěří u Kružberku skončil vážnou nehodou. Ženu po pádu z motorky oživovali

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Dennívýzva
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Vážná nehoda motocyklu se stala u Svatoňovic na Opavsku. Řidič se podle policie v zatáčce střetl s vysokou zvěří, která vběhla do silnice. Muž i jeho spolujezdkyně skončili s těžkými zraněními ve Fakultní nemocnici Ostrava.
Střet se zvěří u Kružberku skončil vážnou nehodou. Ženu po pádu z motorky oživovali

Střet se zvěří u Kružberku skončil vážnou nehodou. Ženu po pádu z motorky oživovali

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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