Střely pro NASAMS dorazily Ukrajině uprostřed dronové smršti. Na balistické rakety ale chybí 300 střel Patriot

Den před příchodem balíku, 28. září, hlásil Volodymyr Zelenskyj přes 120 dronových útoků za jediný den. Devadesát z nich připadlo na reaktivní Šáhidy, tedy rychlejší verze íránských dronů, které se hůř zachytávají. Obrana tehdy celkově sestřelila 70 procent cílů. U reaktivních Šáhidů to bylo jen 57 procent, takže víc než dva z pěti prošly. Zelenskyj nový balík ve večerním projevu označil za „velmi dobrý“.
Třicet stíhaček F-16 do roku 2028 a vlastní zbraň na reaktivní Šáhidy
Rusko útočí ze vzduchu kombinací dvou zbraní. Levné Šáhidy přilétají po desítkách denně a zahlcují obranu, balistické rakety pronikají rychle a ve výškách, kam většina pozemních systémů nedosáhne. Ukrajina tak musí současně pálit různé typy střel a zásoby se jí tenčí rychleji, než je spojenci stačí doplňovat. Zelenskyj už v září 2025 na varšavském bezpečnostním fóru řekl, že pokud Rusko o schopnost útočit ze vzduchu přijde, nebude moct vést válku stejným způsobem.
Klasické drony a střely s plochou dráhou letu umí ukrajinská obrana sestřelovat efektivně. Na reaktivní Šáhidy zkouší vlastní řešení a hlásí „dobré výsledky“. Žádné číslo k tomu Kyjev nezveřejnil, takže zatím platí 57procentní úspěšnost z 28. září.
Lov dronů nad ukrajinským územím posilují i stíhačky F-16. Belgie potvrdila další tři letouny do konce roku 2026. Jde o dílčí krok jejího závazku dodat Ukrajině do roku 2028 celkem třicet strojů. Nizozemsko připravilo 24 letounů a Dánsko rozhodlo darovat 19.
Proč NASAMS na balistické rakety nestačí
NASAMS vyrábí norský Kongsberg. Jde o síťově propojenou pozemní protivzdušnou obranu krátkého až středního dosahu, která odpaluje střely AMRAAM a zvládne vést víc zásahů najednou. Je určená k ochraně měst, letišť a kritické infrastruktury a proti dronům i střelám s plochou dráhou letu funguje spolehlivě. Proti balistickým raketám je prakticky bezmocná.
Na ty potřebuje Ukrajina Patriot, systém těžší, dražší a vzácnější, který ničí taktické balistické rakety ve velkých výškách. Zelenskyj to 24. září 2026 po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem řekl otevřeně: Patrioty jsou proti balistickým raketám „prozatím jediná účinná možnost“.
Čerstvý balík tedy zásobuje vrstvu obrany proti dronům. Ve vrstvě proti balistickým raketám zůstává situace nejkritičtější a Ukrajina podle Zelenského potřebuje Patrioty prakticky každý den.
Pro rok 2026 čeká Ukrajina jen 264 střel Patriot, v roce 2023 jich obdržela 675
Nejkonkrétnější čísla zazněla v srpnovém briefingu. Zelenskyj tam uvedl, že Ukrajina potřebuje ještě před zimou 300 střel Patriot, a ukrajinské letectvo požadovalo dokonce 360. Agentura AP to označila za veřejně nejkonkrétnější přiznání propadu dodávek.
Křivka dodávek vypadá takto: v roce 2023 dostala Ukrajina 675 střel Patriot, v roce 2025 už jen 364. Na rok 2026 se podle Zelenského čekalo 264 kusů. Samotná potřeba do zimy, 300 střel, tak převyšuje celou očekávanou roční dodávku. Ve zprávách zaznívá také tvrzení, že letošní dodávky spadly na třetinu předchozího roku. Tak to shrnula i agentura Reuters. S uvedenými čísly to nesedí. Proti roku 2025 je to zhruba o sto kusů méně, tedy pokles asi o čtvrtinu. Ani srovnání s rokem 2023 třetinu nedává, z 675 kusů zbývají necelé dvě pětiny.
Tempo spotřeby naznačuje Kyjev, který od 27. srpna zažil přes 235 leteckých poplachů. Kolik střel pro NASAMS v novém balíku přišlo, otevřené zdroje neuvádějí. Při víc než stovce dronů denně jde proto o dočasnou úlevu pro jednu vrstvu obrany a schodek u Patriotů jí nezmizí.
Šest miliard korun české pomoci. Stopa po střelách pro protivzdušnou obranu chybí
Česká diplomacie podporu Ukrajiny dlouhodobě vysvětluje větou „Ukrajina je naší první linií obrany“. Podle ministerstva zahraničí poskytlo Česko vojenskou pomoc za víc než šest miliard korun a dodalo těžkou techniku. V roce 2023 vycvičilo 4 300 ukrajinských vojáků.
Přímé české dodávky střel pro NASAMS nebo Patriot se ve veřejně dostupných materiálech dohledat nedají. Česko se ale podílí na aliančních mechanismech, které protivzdušnou obranu Ukrajiny podporují. Silnější ukrajinská obrana zmenšuje prostor pro ruský nátlak na střední Evropu. Před zimou to platí ještě víc, protože Rusko v tomto období tradičně zesiluje údery na energetickou infrastrukturu. Obranná strategie ČR z roku 2023 výslovně počítá s posilováním obrany proti dronům a hypersonickým hrozbám na východním křídle NATO.