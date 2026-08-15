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Střekov se odpojuje od Energy. Část ústecké čtvrti přejde na plyn už letos

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Společnost Energy, která zásobuje část ústeckého Střekova teplem, se ocitla ve vážných problémech. Dostala pokutu okolo 500 milionů korun za emisní povolenky a její…
radiator-topeni

radiator-topeni

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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