Střekov se odpojuje od Energy. Část ústecké čtvrti přejde na plyn už letos

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Střekov se odpojuje od Energy. Část ústecké čtvrti přejde na plyn už letosPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Společnost Energy, která zásobuje část ústeckého Střekova teplem, se ocitla ve vážných problémech. Dostala pokutu okolo 500 milionů korun za emisní povolenky a její…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) po výměně ředitele nebude měnit dlouhodobé cíle ochrany přírody...
Jedno z největších náměstí v Česku čeká obnova
Chystaná obnova první části historického Masarykova náměstí v Jihlavě by měla začít nejpozději příští rok...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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