Středočeský kraj chce rozvázat ruce obcím v boji s černými skládkami

Černé skládky a nelegální přeprava odpadu ze zahraničí trápí českou krajinu dlouhodobě. Středočeský kraj se rozhodl situaci řešit prostřednictvím konkrétních návrhů změn v zákonech, které by obcím i krajům výrazně usnadnily odstraňování nelegálních navážek a posílily jejich pravomoci vůči pachatelům.
Impulsem se stal případ z okolí Hořovic, kdy zahraniční dopravce převážel na české území odpad zdánlivě k legálnímu zpracování. Ukázalo se ale, že podpisy odpadového zařízení v průvodních dokumentech byly zfalšované. Řidič dostal pokyn složit náklad na polní cestě. Celkem šlo přibližně o sedm kamionů znečištěné plastové drti, která mohla kontaminovat půdu. Poslední vůz celníci zadrželi přímo na místě těsně před vyložením. Kraj situaci řešil operativně a náklad na vlastní iniciativu přemístil na bezpečné místo, přestože tuto povinnost zákon primárně ukládá vlastníkovi pozemku. Případ stále vyšetřuje Policie České republiky.
Vedoucí oddělení nakládání s odpady krajského úřadu Marie Stáňová popsala, že v krajním případě náklady na úklid mohou dopadnout na obce s rozšířenou působností, pokud vlastník pozemku nezasáhne. Pro menší obce jde o zátěž, která může vážně narušit jejich rozpočty.
Kraj proto vypracoval pozměňovací návrhy mířící na několik klíčových oblastí. Obce s rozšířenou působností by nově mohly odstraňovat skládky i ze soukromých pozemků bez zdlouhavého čekání na reakci vlastníka a vydání exekučního rozhodnutí. Náklady by pak vymáhaly po odpovědné osobě zpětně.
Radní pro životní prostředí Jindřiška Romba upozornila, že obecní rozpočty mají sloužit místním lidem a smysluplným investicím. Proto kraj navrhuje, aby likvidaci černých skládek s neznámým pachatelem financoval Státní fond životního prostředí z poplatků za ukládání odpadu. Argumentem je výrazný nárůst příjmů fondu z těchto poplatků na úkor obcí. Zatímco v roce 2020 fond z tohoto zdroje obdržel necelých 30 milionů korun, loni to bylo přes 1,8 miliardy korun.
Další navrhovanou změnou je rozšíření pravomoci udělovat pokuty za přestupky v nakládání s odpady také na kraje, které ji dnes nemají. Vybrané pokuty by plynuly zpět na likvidaci nelegálních skládek. Kraj zároveň usiluje o vznik společné pracovní skupiny s policejním útvarem specializovaným na nelegální odpady.
Zdroj: Středočeský kraj