Středočeská města hospodaří rozdílně. Příbram je bez úvěrů, Rakovník si schválil další půjčku za 150 milionů

Města ve Středočeském kraji přistupují k financování svých investic velmi rozdílně. Některá dokážou realizovat projekty bez dlouhodobého zadlužení, jiná si půjčují stovky milionů korun. Zatímco Příbram vstupovala do roku 2026 bez úvěrového dluhu a Kutná Hora své závazky postupně snižovala, Nymburk se kvůli výstavbě bazénu výrazně zadlužil. Pozornost zaslouží také Rakovník. Ten sice v posledních letech své dluhy splácel, letos ale schválil nový úvěr ve výši 150 milionů korun. Současně plánuje rozpočtový schodek přesahující 135 milionů. Otázkou je, jak se nové závazky promítnou do hospodaření města v dalších letech. Hospodaření měst patří mezi důležitá témata komunální politiky. Radnice každoročně rozhodují o stovkách milionů korun, které mohou využít na opravy silnic, školy, sportoviště, bydlení nebo technickou infrastrukturu. Zatímco některé investice financují z vlastních rezerv a dotací, jiné se neobejdou bez bankovních úvěrů. Samotné zadlužení přitom nemusí znamenat špatné hospodaření. Rozhodující je, na co si město půjčuje, jaké má příjmy a zda bude schopné své závazky splácet, aniž by muselo omezovat běžné služby nebo další potřebné investice. Rakovník: dluhy klesaly, nyní přichází nový úvěr Rakovník je příkladem města, které v posledních letech své zadlužení snižovalo, ale nyní stojí před novým obdobím úvěrového financování. Na konci roku 2025 činil jeho evidovaný dluh přibližně 59 milionů korun. Oproti předchozímu roku se snížil o 24 milionů. Město přitom v roce 2025 hospodařilo s příjmy 568,5 milionu a výdaji 556,1 milionu korun, takže dosáhlo přebytku přibližně 12,4 milionu. V roce 2026 se však situace mění. Zastupitelstvo schválilo nový úvěr ve výši 150 milionů korun od ČSOB, který má sloužit k financování kanalizačního sběrače a příspěvku na intenzifikaci čistírny odpadních vod. Úvěr má pohyblivou úrokovou sazbu navázanou na tříměsíční PRIBOR s přirážkou 0,01 procentního bodu. Výše budoucích úrokových nákladů tak bude záviset také na vývoji mezibankovních sazeb. Pokud by město vyčerpalo celý nový úvěr a současně nesplatilo žádnou další část dosavadních závazků, součet by přesáhl 200 milionů korun. Rozpočet na rok 2026 navíc počítá s příjmy přibližně 566,6 milionu a výdaji 702,5 milionu korun. Plánovaný schodek tak dosahuje téměř 136 milionů korun. Zajímavé je, že ještě na konci srpna vykazoval Rakovník podle systému Monitor Ministerstva financí skutečný rozpočtový přebytek 64,5 milionu korun a v daném období nepřijal žádné nové půjčené prostředky. Kritika hospodaření zaznívala již při schvalování rozpočtu. Opoziční zastupitel Pavel Holub upozorňoval na to, že město dlouhodobě nedokáže uskutečnit všechny plánované investice, přestože současně splácí úvěry. Tehdejší starosta Luděk Štíbr naopak argumentoval potřebou udržovat dostatečné finanční rezervy na provoz města a další výdaje. Právě tato kombinace je pro Rakovník podstatná. Město má finanční rezervy, splácí starší závazky, ale zároveň přijímá nový úvěrový rámec. Nové vedení radnice tak bude muset vysvětlit nejen potřebnost jednotlivých investic, ale také to, proč je výhodnější jejich financování úvěrem než postupným využitím vlastních prostředků. Příbram: investuje, ale bez bankovních úvěrů Odlišnou cestou jde Příbram. Město na konci roku 2025 nevykazovalo žádné úvěry, návratné finanční výpomoci ani dluhopisy. Neznamená to ovšem, že by Příbram hospodařila každý rok s přebytkem. V roce 2025 skončil její rozpočet schodkem přibližně 98,6 milionu korun. Na rok 2026 má schválený další schodek 146,8 milionu. Rozdíl oproti Rakovníku spočívá především ve způsobu financování. Příbram dokázala předchozí rozpočtové schodky pokrývat bez vykazovaného úvěrového dluhu. Kutná Hora: dluhy postupně klesají Kutná Hora představuje další příklad města, které v posledních letech své závazky snižovalo. Na konci roku 2025 dlužila přibližně 90 milionů korun, tedy o deset milionů méně než o rok dříve. Hospodaření za rok 2025 přitom skončilo přebytkem 26,6 milionu korun. V roce 2024 dosáhl přebytek dokonce 122 milionů. Pro rok 2026 však Kutná Hora naplánovala výrazně schodkový rozpočet. Příjmy mají dosáhnout 910,9 milionu a výdaje 1,225 miliardy korun. Rozdíl tak činí přibližně 314 milionů. Ani v tomto případě ale nelze plánovaný schodek automaticky považovat za nové zadlužení. Záleží na tom, kolik prostředků město využije z úspor minulých let a zda bude čerpat nové úvěry. Nymburk: bazén přinesl skokový růst dluhu Výrazně jiný vývoj zaznamenal Nymburk. Zatímco na konci roku 2024 činil jeho dluh přibližně 58 milionů korun, o rok později už dosáhl 226,4 milionu. Během jediného roku se tak zvýšil o více než 168 milionů korun. Na jednoho obyvatele připadalo zadlužení přes 14 tisíc korun. Hlavním důvodem je výstavba nového městského bazénu. Projekt stál téměř 440 milionů korun bez DPH a město na něj získalo také dotaci 120 milionů korun od Národní sportovní agentury. Nymburk přitom v roce 2025 vykázal rozpočtový schodek 225,2 milionu korun. Jeho příklad ukazuje, jak může jediná velká investice zásadně změnit finanční situaci města. Kolín: od miliardových dluhů k relativně nízkému zadlužení Zajímavým příkladem je také Kolín. Ještě kolem roku 2010 patřil mezi výrazně zadlužená města, mimo jiné kvůli investicím spojeným s průmyslovou zónou Ovčáry a bytovou výstavbou. Na konci roku 2025 však jeho dluh činil pouze 58,2 milionu korun. Město přitom za rok investovalo přes 353 milionů korun. Kolín si nyní schválil možnost čerpat nový úvěr až do výše 300 milionů korun, především na rozšíření školských kapacit. Podle dostupných informací jej však v době zveřejnění zatím nečerpal. Jeho zkušenost dokládá, že i vysoké zadlužení lze v dlouhodobém horizontu snížit, pokud tomu odpovídá vývoj příjmů, investic a splátek. Zadlužení není jediným měřítkem. Rozhoduje také schopnost investovat Při hodnocení hospodaření radnic je nutné rozlišovat mezi rozpočtovým schodkem a skutečným zadlužením. Město může plánovat vyšší výdaje než příjmy, aniž by si muselo půjčit. Schodek totiž může pokrýt z prostředků nahromaděných v minulých letech. Stejně tak samotná existence úvěru nemusí být problémem. Investice do kanalizace, škol nebo jiné dlouhodobé infrastruktury mohou sloužit několika generacím obyvatel. Důležitá je ovšem také schopnost radnice investice skutečně realizovat. Pokud město opakovaně odkládá připravené projekty, současně drží vysoké finanční rezervy a platí úroky ze starších úvěrů, vzniká legitimní otázka, zda své finance využívá efektivně. Rakovník čeká rozhodování o dalších stamilionech Právě Rakovník bude v následujících letech zajímavým příkladem toho, jak se může změnit finanční strategie okresního města. Jeho dosavadní zadlužení bylo ve srovnání s některými dalšími městy relativně nízké a v roce 2025 dokonce klesalo. Nově schválený úvěr ve výši 150 milionů korun však představuje významný závazek, jehož případné čerpání může dosavadní trend obrátit. Nový starosta Tomáš Konopásek tak přebírá město, které má před sebou nákladné infrastrukturní projekty a zároveň musí rozhodnout, jak naloží s finančními rezervami i stávajícími úvěry. Zásadní otázkou bude, zda Rakovník dokáže investice dokončit v plánovaném rozsahu a ceně, aniž by další zadlužování výrazně omezilo jeho finanční možnosti v budoucnosti. Zdroj: autorský text