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Středeční díl Ulice: Vanda pozve Sandru na kávu, Soňa to schytá a Patrika zaskočí jeho milenka

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Dnešní díl Ulice přinese hádky, nečekanou omluvu i novinky ohledně Království hraček. Vanda se rozhodne pozvat Sandru na kávu a Patrika zaskočí jeho milenka.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:23

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