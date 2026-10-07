Středeční díl Ulice: Vanda pozve Sandru na kávu, Soňa to schytá a Patrika zaskočí jeho milenka

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Dnešní díl Ulice přinese hádky, nečekanou omluvu i novinky ohledně Království hraček. Vanda se rozhodne pozvat Sandru na kávu a Patrika zaskočí jeho milenka. Soňa to schytá od Vladimíra, Mastný od Soni
Soňa má ještě půlnoc, když u ní brzy ráno zvoní naštvaný Vladimír s tím, že podrazila Naty – použila video do své kampaně. Soňa se ale vůbec nechytá a stojí si za tím, že nic neudělala. Pak jí dojde, o čem mluví a že to udělal Radek. Vladimír je v ráži, tohle je přesně ona. Nikdy za nic nebere zodpovědnost a háže vinu na druhé. Ještě mu vyčte, že ji chce rozhodit dva dny před volbami, což je voda na jeho mlýn. Pořádně ji seřve, že všechny podrazila a dodá, že nechápe, jak se sebou může žít.
Soňa pak ihned volá Mastnému a je pořádně vytočená. Zajde ještě za Erikem, aby se mu omluvila a vše vysvětlila. Erik jí nakonec uvěří, že je v tom nevinně a jí se neuvěřitelně uleví. Pak ihned vyrazí do hospody, kde je Mastný. „Radku, já jsem snad řekla jasně, že to video v rámci kampaně používat nebudeme!“ vyjede na něj. Jeho výmluvy ohledně toho, že je potřeba v politice dělat ústupky a není soukromí, ji nezajímají. Vytočeně mu oznámí, že její rodině ubližovat nebude a video ať okamžitě stáhne.
Celou ostrou situaci natočí jeden z hostů a pustí jej do světa. Díky tomu i ostatní včetně Vladimíra pochopí, že je v tom nevinně. A on se jí rozhodne omluvit.
Fiasko
Linda s Rosťou se vrátili a nemají příliš pozitivní zprávy. Podle Lindy to bylo celé takové rozpačité. Matěj prý ale mluvil s nějakým kolegou a zas taková tragédie to nebyla, ale moc mu nevěří. Navíc před nimi byla další firma a s profesionální prezentací. Měli grafy, tabulky a vše potřebné a Pavlovi dojde, že to bylo všechno to, co jí oni zakázali. Pavel se pak opatrně zeptá, co Bára. Linda bez okolků prohlásí, že se má skvěle a pobyt s rodinou jí svědčí.
Snaha o respekt
Vanda se staví do krámku za Týnou a Danielou. Luděk má návštěvu, takže musela opustit byt, a ještě se nesmí vrátit. Podle Kristýny by měly svůj vztah posunout a aspoň se tolerovat. „Jenže mě spíš přijde, že mi kraslice Luďka bere.“ Podle Daniely by se měly respektovat a když to nejde bojem, měla by změnit taktiku. Vandu štve i to, že nemůže Luďkovi zakázat, aby si Sandru vodil domů. „Jenže on platí nájem, že jo…“
Když Sandra dorazí za Luďkem, dojde řeč na děti a svěří se jí, že kromě Esterky má ještě dvě, které studují na vysoké. Sandře nesedí, že by je měl s Vandou a Luděk přizná, že Adam a Kristýna jsou z prvního manželství. „No co, děti se mi povedly, ale manželství ani jedno,“ směje se Luděk.
Sandru s Luďkem pak překvapí Vanda, která přijde dříve, než byla původní domluva. Má zákusky a zve Sandru na pokec u kávy. Je až přehnaně milá a vyzvídá na příliš okatě. Dokonce chce vědět, jestli bydlí v bytě nebo ve vlastním, jak se seznámili a jestli má děti. Mohlo to skončit poklidně, ale Vanda najde skleničky od whiskey a strhne se pořádná hádka mezi ní a Luďkem. „Už pro tebe nehnu ani prstem!“ vyčte mu.
Patrikova milenka
Do děje zasáhne Patrikova milenka Gita, a to velmi výrazně. Dorazí za ním do ordinace, kde mu oznámí novinku – je těhotná. Sotva ji vyprovází z ordinace, přichází Veronika a obě ženy se tak na okamžik setkají.
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).