Středeční díl Ulice: Ostrá hádka plná výčitek, Ája se prořekne ohledně Soni, stěhování a obavy z Kokešovy reakce

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Středeční díl Ulice: Ostrá hádka plná výčitek, Ája se prořekne ohledně Soni, stěhování a obavy z Kokešovy reakcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Středeční Ulice přinese velké stěhování i obavy z reakce Adama Kokeše. Ája se prořekne před Jirkou ohledně Soni a u Adriany doma se bude řešit zranění a hádka.
Ulice
Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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