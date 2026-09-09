Středeční díl Ulice: Nečekané pozvání, Rosťův návrat, setkání Vandy s kraslicí a Kořínek přizná, jak na tom je

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Středeční díl Ulice: Nečekané pozvání, Rosťův návrat, setkání Vandy s kraslicí a Kořínek přizná, jak na tom jePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dnešní Ulice přinese nečekané pozvání a Adélu, která si brousí zuby na Matouše. Rosťa se vrací z posilovačky a Vanda přizná Blance pravdu o Luďkově úrazu.
Ulice
Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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