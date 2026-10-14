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Střechu vzaly plameny. Devět jednotek hasičů likvidovalo požár na Přerovsku

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Devět jednotek hasičů likvidovalo požár rodinného domu ve Stříbrnicích na Přerovsku. Na domě shořela celá střecha, škoda přesáhne milion korun. Při požáru nebyl nikdo zraněn.
Střechu vzaly plameny. Devět jednotek hasičů likvidovalo požár na Přerovsku

Střechu vzaly plameny. Devět jednotek hasičů likvidovalo požár na Přerovsku

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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