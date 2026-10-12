„Strašný, odporný, kolotočářský." Michal David vystoupil na politické akci s dětmi a kolegové z branže kroutí hlavou

Neděle 4. října 2026, čtrnáctá hodina, náměstí v Aši. Vstup zdarma, pozvánka na Instagramu kandidátky slibuje „setkání s hudebním programem“ a vybízí, ať lidé přivedou blízké i přátele. Na pódiu stojí Michal David, vedle něj Sandra Tsoukerniková, kandidátka hnutí ANO do Senátu v obvodu č. 3 Cheb. Kolem nich tančí děti. Z reproduktorů zní refrén „kde si včera bol, si zase ožratý, si totálně na mol“. A právě tenhle obraz, děti, alkoholový text, předvolební agitace a estráda v jednom záběru, se během následujících hodin rozletí po sociálních sítích a vyvolá jednu z nejostřejších debat o tom, kam až může podpora celebrit v české politice zajít.
Sedm koncertů za deset dní
Akce v Aši nebyla ojedinělý výlet. Podle reportáže Týdeníku Echo absolvoval David pro kampaň Tsoukernikové sedm koncertů v rozmezí necelých deseti dnů, objížděl s ní města chebského senátního obvodu, včetně Tachova, kde podle lokálního serveru QAP „zaplnil náměstí“. Sám zpěvák svou roli nijak nezastíral. Na sociálních sítích otevřeně mluvil o tom, že Sandře pomáhá „do senátních voleb“, a serveru QAP řekl: „Podporuji Sandru Tsoukernikovou, kandidátku do Senátu. Znám ji řadu let, je pracovitá, poctivá a může regionu pomoci.“
Nešlo tedy o jednorázové vystoupení, které by šlo odbýt jako nedopatření. Šlo o systematickou součást kampaně, která mířila k prvnímu kolu senátních voleb 9.-10. října 2026.
Obraz, který se nedá odepsat
Problém nezpůsobil samotný fakt, že zpěvák podpořil politika. To se v Česku děje pravidelně, sám David podpořil ČSSD v roce 2010 i Miloše Zemana v roce 2018, jak připomněly Seznam Zprávy. Problém vytvořila konkrétní vizuální kompozice: kandidátka, manželka „krále kasin“ Leona Tsoukernika, tančí na pódiu s dětmi, zatímco z reproduktorů zní text oslavující opilost, a celé to má být předvolební setkání pro rodiny.
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, herečka Jitka Schneiderová to na Instagramu shrnula třemi slovy: „Strašný, odporný, kolotočářský.“ Její komentář se stal nejsdílenějším odsudkem celé kauzy. Kritiku podle téhož zdroje sdílely i zpěvačka Martina Pártlová a herečka Petra Nesvačilová, byť jejich přesné formulace se veřejně dohledat nepodařilo.
Schneiderové tři přívlastky přitom míří dál než jen na Davidův výkon. Slovo „kolotočářský“ pojmenovává estetiku celé kampaně, formát pouťové zábavy, kde politický obsah kandidátky zcela přebíjí estráda. A právě to je jádro problému: z běžné podpory se stal obraz, který se snáz sdílí než jakýkoli programový bod.
Kdo je Sandra Tsoukerniková a co je v pozadí
Sandra Tsoukerniková kandidovala do Senátu za ANO jako nestraník. Blesk ji představil jako manažerku a filantropku, manželku podnikatele Leona Tsoukernika, jednoho z nejvlivnějších regionálních hráčů v Karlovarském kraji. V obvodu se utkávala mimo jiné s obhajujícím senátorem Miroslavem Plevným za STAN.
Echo uvádí, že David je dlouholetý rodinný přítel Tsoukernikových a s Leonem se zná zhruba 25 let. Zpěvák podle Echa pomáhal údajně za „minimální honorář“, přesná částka ovšem zveřejněna nebyla. Leon Tsoukernik k financování kampaně řekl, že si ji Sandra „financuje sama“. Oficiální závěrečná zpráva o výdajích bude k dispozici až po volbách.
Z právního hlediska je situace jasná: podle zákona o volebních kampaních spadá koncert na předvolebním mítinku mezi volební výdaje, případně bezúplatná plnění v ceně obvyklé, pokud kandidující subjekt o akci ví a slouží jeho propagaci. Kampaň musí probíhat „čestně a poctivě“. Samotná přítomnost dětí na pódiu ani píseň s textem o alkoholu ovšem žádný český zákon explicitně nezakazuje; kritika stojí na etické rovině, ne na právní.
Reputační šrám, nebo kariérní zlom?
Tvrdý důkaz o profesních dopadech na Michala Davida zatím neexistuje. Žádné rušení koncertů, žádné stahování ze spolupráce. Paralelně s kampaní běžela propagace jeho turné na rok 2027. V českém prostředí podobné aféry obvykle přinášejí krátkodobou reputační zátěž, která bez institucionální sankce rychle vyprchá.
Jenže tato kauza má jednu vlastnost, která ji odlišuje od běžného „zpěvák někoho podpořil“: je dokonale vizuální. Jeden záběr, děti, kandidátka, zpěvák, text o opilosti, logo ANO, nahradí tisíc slov. A právě takové obrazy se v éře krátkých videí a scrollování šíří nejrychleji.
Michal David se z toho pravděpodobně vykroutí tak, jako se vykroutil vždycky. Otázka ale nestojí jen u něj. Stojí u kampaně, která vsadila na to, že pouťová estráda přebije politický obsah, a vyhrála. Akorát jinak, než zamýšlela.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová