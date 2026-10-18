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Stovky onemocnění od klíšťat v Libereckém kraji. Riziko trvá i na podzim

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Za prvních devět měsíců roku bylo v Libereckém kraji hlášeno 31 případů klíšťové encefalitidy a 728 případů lymeské borreliózy. Celkem jde o 759 případů obou infekcí. Podle odborníků ale riziko nakažení trvá i během podzimu.
Stovky onemocnění od klíšťat v Libereckém kraji. Riziko trvá i na podzim

Stovky onemocnění od klíšťat v Libereckém kraji. Riziko trvá i na podzim

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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