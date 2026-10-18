Stovky onemocnění od klíšťat v Libereckém kraji. Riziko trvá i na podzim

S koncem léta často slábne i ostražitost vůči klíšťatům. Statistiky ale ukazují, že podzim rozhodně není obdobím, kdy bychom mohli riziko nákazy považovat za zanedbatelné. V loňském roce připadlo na září, říjen a listopad 163 případů klíšťové encefalitidy, tedy téměř čtvrtina celoročního počtu. Ve stejném období bylo hlášeno téměř třikrát více případů než během jarních měsíců. Podobný trend vykazuje také lymeská borrelióza – i v letech 2023 a 2024 bylo na podzim hlášeno výrazně více případů než na jaře.
Počet případů klíšťové encefalitidy
„Samotná aktivita klíšťat a jejich nebezpečnosti směrem k lidem je vždy výsledkem kombinace několika faktorů – především teploty a vlhkosti prostředí, ale též dostupnosti hostitelů a také průběhu předchozí zimy. Současné klimatické změny vedou spíše k prodlužování období aktivity, kdy jsou podmínky pro klíšťata vhodné než jen k jednoduchému nárůstu jejich počtu. Důležitá je především změna krajiny a její využívání – například zarůstání krajiny, fragmentace lesů nebo zvýšená početnost vhodných hostitelů,“ vysvětlil Jan Votýpka z Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Například loni bylo v celém Česku během září, října a listopadu hlášeno téměř třikrát více případů klíšťové encefalitidy než během března, dubna a května.
Počet případů lymeské borreliózy
Následky klíšťové encefalitidy přitom mohou přetrvávat měsíce. Jde o virové onemocnění postihující centrální nervovou soustavu, pro které není k dispozici specifická léčba zaměřená proti původci infekce. Léčba je proto podpůrná a zaměřuje se především na zmírnění jednotlivých příznaků a komplikací.
Lékaři proto doporučují očkování.
„Ideální je zahájit očkování na podzim nebo v zimě. Mezi jednotlivými dávkami je odstup jeden až tři měsíce, takže například při zahájení v zimě může být člověk už v březnu chráněn – tedy ještě předtím, než klíšťata začnou být aktivní,“ řekla Alena Dvořáková, lékařka očkovacího centra Avenier.
Očkování je podle ní vhodné vlastně pro všechny.
„Očkování se doporučuje všem, kteří chodí do přírody, ale i těm, kteří tráví čas v parcích nebo mají zahradu ve městě, protože i tam se vyskytují infikovaná klíšťata. Týká se to i dětí, přibližně od dvou až tří let věku, kdy už se pohybují v prostředí, kde mohou být vystaveny riziku,“ dodala lékařka.
Pro dlouhodobé udržení ochrany je nutné dokončit základní očkování a následně dodržovat doporučené intervaly přeočkování podle věku. Očkování proti klíšťové encefalitidě je pojištěncům od 50 let hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně základního schématu i pravidelného přeočkování. Pojištěnci mladší 50 let mohou využít příspěvky pojišťoven v rámci preventivních programů pojišťoven.