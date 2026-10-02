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Stovky lidí vyšly do ulic Rumburku. Bojují za zachování dětského oddělení v nemocnici

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Dennívýzva
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Lužické náměstí v Rumburku se ve čtvrtek zaplnilo několika stovkami protestujících. Svolal je místní obyvatel Martin Horák, který stojí i za peticí za zachování…
Rumburk_-_hlavní_budova_nemocnice_čp._1298_(stav_září_2024)_(2)

Rumburk_-_hlavní_budova_nemocnice_čp._1298_(stav_září_2024)_(2)

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 08:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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