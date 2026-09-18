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Stovka za lístek: Chystají se první celorepublikové Kino dny, vrátí se Amélie z Montmartru i Terminátor 2

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Chystá se akce, jaká v Česku nemá obdoby. Třetí zářijový víkend se napříč republikou propojí téměř dvě stovky kin, aby divákům nabídly desítky filmových pecek, očekávaných premiér i nesmrtelných klasik – a to za jednotné vstupné 100 korun za lístek.
Stovka za lístek: Chystají se první celorepublikové Kino dny, vrátí se Amélie z Montmartru i Terminátor 2

Stovka za lístek: Chystají se první celorepublikové Kino dny, vrátí se Amélie z Montmartru i Terminátor 2

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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