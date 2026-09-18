Stovka za lístek: Chystají se první celorepublikové Kino dny, vrátí se Amélie z Montmartru i Terminátor 2

Tento víkend 19. a 20. září se česká filmová scéna dočká zásadní premiéry, která se tentokrát netýká jen jednoho snímku, ale kompletní sítě kinosálů. Chystají se totiž vůbec první celorepublikové Kino dny. Do projektu se zapojí 192 kin, 467 sálů a přesně 87 351 sedadel napříč 141 městy – od obřích multiplexů po komorní jednosálovky. A to nejlepší? Na všechny hrané, dokumentární i animované projekce platí jednotná symbolická cena 100 korun.
Pořadatelem akce je Asociace provozovatelů kin ve spolupráci s Unií filmových distributorů. Cíl je jasný: připomenout kouzlo velkého plátna, pohlcujícího zvuku a sdílených emocí.
„První stálé kino bylo na území dnešního Česka otevřeno už v roce 1907. Za více než sto let se kina stala pevnou součástí našeho kulturního i společenského života, v takovém rozsahu se ale propojí vůbec poprvé. Kino dny chceme připomenout, že návštěva kina není jen sledováním filmu. Je to možnost nechat se pohltit velkým obrazem a zvukem, sdílet emoce s ostatními a společně prožít něco mimořádného,“ vysvětluje Dan Krátký z Asociace provozovatelů kin.
Premiéry, festivalové hity i návraty ikonických klasik
Programová nabídka slibuje přes dvě desítky titulů uváděných v premiéře či předpremiéře. S týdenním předstihem dorazí dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato, který je českým kandidátem na Oscara, nebo snímek Bára Basiková, jenž si odnesl Diváckou cenu z festivalu v Karlových Varech.
Zahraniční i žánrovou produkci zastoupí v programu tyto tituly:
Novinky a premiéry
V Česku natáčený horor Resident Evil, animovaná rodinná komedie Kojot vrací úder, břitká komedie Christopherové, korejské drama Hope, francouzský thriller Guru, drama Opuštěný, Rose, dramedie Poeta, thriller Call, akční závrať Na hraně smrti 2: Deadpoint, komedie Léčivé účinky sebeklamu nebo fantasy pokračování Magická posedlost 2.
Hudební a filmové dokumenty
Snímek o legendární kapele Oasis Don’t Look Back in Anger a portrét Tarantinova dvorního kameramana Robert Richardson: Bílý ďábel od české absolventky FAMU.
Letní pecky i animáky
Hity letošního léta Odyssea a Spider-Man: Zbrusu nový den, obnovená premiéra animáku Auta, novinka Dívka v oblacích nebo očekávaná anime adaptace Blue Lock.
Návraty legend a archivní poklady
Na plátna se po letech vrací ikonická Amélie z Montmartru (25 let od premiéry) či kultovní Terminátor 2: Den zúčtování, který slaví 35 let. Národní filmový archiv navíc v předpremiéře uvede nově restaurovanou klasiku Anton Špelec, ostrostřelec.
Vybraná kina program obohatí také o doprovodné akce. Kompletní přehled zapojených měst a detailní rozpis nabízených filmů najdou zájemci přímo na oficiálních stránkách akce www.kinodny.cz.
Zdroj: kinodny.cz