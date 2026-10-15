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Stonařovská alej prošla rekonstrukcí, cesta je znovu přístupná veřejnosti

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Dennívýzva
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Lesní cesta Stonařovská alej na Jihlavsku je po rekonstrukci opět plně přístupná. Lesy České republiky práce dokončily koncem září a výsledkem je obnovená vozovka…
20261012_122440-Stredni

20261012_122440-Stredni

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:46

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