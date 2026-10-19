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Stoletý byt ve Švédsku neztratil nic ze svého půvabu. Má dvě ložnice, dva balkony a nádherný výhled

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Staré byty mají jednu velkou výhodu. Pokud se s nimi v minulosti zacházelo rozumně, není třeba jim vymýšlet nový charakter. Ten už mají. Přesně to platí o třípokojovém bytě v Göteborgu, který nyní nabízí realitní kancelář Alvhem. Na 95 metrech čtverečních tu zůstaly původní prkenné podlahy, vysoké stropy, krásné kazetové dveře a několik dalších detailů, které pamatují začátek minulého století.
Zajímavým prvkem v kuchyni je ponechané režné zdivo

Zajímavým prvkem v kuchyni je ponechané režné zdivo

Zdroj: Alvhem
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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