Stoletý byt ve Švédsku neztratil nic ze svého půvabu. Má dvě ložnice, dva balkony a nádherný výhled

Staré byty mají jednu velkou výhodu. Pokud se s nimi v minulosti zacházelo rozumně, není třeba jim vymýšlet nový charakter. Ten už mají. Přesně to platí o třípokojovém bytě v Göteborgu, který nyní nabízí realitní kancelář Alvhem. Na 95 metrech čtverečních tu zůstaly původní prkenné podlahy, vysoké stropy, krásné kazetové dveře a několik dalších detailů, které pamatují začátek minulého století.
Vedle nich ale najdeme i moderní kuchyni, koupelnu s vanou a sprchovým koutem nebo nenápadně ukrytou pračku se sušičkou. A také dva balkony. Jeden s výhledem přes střechy města, druhý do vnitrobloku, kde jako by čas plynul o něco pomaleji. Dům stojí na Arsenalsgatan 12A ve čtvrti Kungshöjd, jen kousek od historického centra Göteborgu. Byl postaven v roce 1910 podle návrhu architekta O. Hedlunda pro průmyslníka G. T. Lindberga. Už zvenčí je patrné, že nešlo o úplně obyčejnou stavbu. Fasáda má secesní prvky, zaoblené arkýře a zdobené konzoly, které byly pro měšťanskou architekturu té doby typické. Zajímavá je i samotná poloha domu. Kungshöjd leží na vyvýšeném místě, kde se už v 17. století budovalo městské opevnění. Jeho pozůstatky jsou v okolí dodnes patrné. Dnes se sem ovšem chodí spíš na kávu než na obranu města.
Byt se nachází v nádherném historickém domě. Zdroj: Alvhem
Byt se nachází ve druhém patře a jeho uspořádání zůstalo poměrně tradiční. Z předsíně se vstupuje do jednotlivých místností, kuchyně je samostatná a dvě ložnice leží na opačných stranách bytu. Ta větší sousedí s obývacím pokojem a propojují je dvoukřídlé dveře. Když jsou otevřené, je vidět z jedné místnosti do druhé a byt působí podstatně větší, než napovídá jeho výměra. Kdo naopak potřebuje klid, jednoduše je zavře. V době, kdy se téměř každá rekonstrukce snaží propojit co nejvíc prostoru, je docela příjemné vidět byt, kde se příčky nemusely bourat jen proto, že je to právě moderní.
Kuchyně, ve které by člověk rád vařil
Kuchyně je obrácená do vnitrobloku a na první pohled zaujme kombinací materiálů. Šedé skříňky od švédské značky Ballingslöv, carrarský mramor, staré cihly a světlá dřevěná podlaha. Nic z toho by samo o sobě nebylo překvapivé, dohromady ale působí velmi dobře. Zvlášť cihlová stěna za varnou deskou stojí za pozornost. Není dokonale hladká, jednotlivé cihly mají různé odstíny a místy je na nich vidět stáří. Vedle přesných linií kuchyňské linky to vytváří zajímavý kontrast.
Atypický půdorys dodává prostoru živost. Zdroj: Alvhem
Linka je uspořádaná do písmene U. To znamená, že je pracovní plocha ze tří stran a při vaření není nutné přecházet z jednoho konce místnosti na druhý. Horní skříňky sahají vysoko, takže se sem vejde i nádobí, které člověk nevytahuje každý den. A přestože kuchyň nepůsobí nijak obrovsky, našlo se tu místo také pro jídelní stůl. Podle realitní kanceláře se k němu může usadit až osm lidí. Na fotografiích je vidět spíš menší kulatý stolek, ale prostor dovoluje i větší variantu. Je to docela sympatické řešení pro ty, kdo nechtějí mít vaření a obývací pokoj v jedné místnosti.
Obývací pokoj s výhledem, který se neokouká
Největší místností bytu je obývací pokoj. Má přibližně třicet metrů čtverečních a díky vysokým oknům je v něm dostatek denního světla. Jedno z oken je součástí arkýře, další vede na balkon. Odtud je vidět přes střechy Göteborgu až k historické pevnosti Skansen Kronan. Právě výhled patří k věcem, které na fotografiích zaujmou nejdřív. Člověk si snadno představí, jak tu sedí s kávou a pozoruje město, zatímco dole pokračuje běžný ruch ulic.
Zařízení pokoje na focení na prodej je přitom prosté. Světlá pohovka, několik křesel, nízký stolek, koberec a pár obrazů. Žádná přehlídka drahého designu. Největší práci tu odvádějí samotné místnosti, jejich proporce a původní prvky. Prkenná podlaha je natřená světlým odstínem, stěny mají jemně šedou barvu a bílé štukové lišty zvýrazňují přechod ke stropu. Nábytek nepřekáží ani oknům, ani výhledu. U jednoho z nich stojí malý kulatý stolek se dvěma židlemi, který vytváří druhé místo k posezení. V bytě s takovým výhledem by byla škoda postavit před okno vysokou skříň.
Větší klid si lze jen těžko představit. Zdroj: Alvhem
Zaujmou také původní kazetové dveře. Jsou široké, bílé, s výrazným členěním a mosazným kováním. Na fotografii pořízené z ložnice jsou otevřené dokořán a přes jejich rám je vidět až do obývacího pokoje. Podobné dveře se dnes dají koupit i nové, ale těm původním se těžko vyrovnají. Nejen vzhledem, ale i tím, že byly navržené přesně pro rozměry a proporce daného bytu.
Jedna ložnice klidná, druhá skoro pohádková
Hlavní ložnice navazuje na obývací pokoj a pokračuje v podobné barevnosti. Šedé stěny, světlá podlaha, přírodní textilie a jednoduchý nábytek, který může budoucí majitele inspirovat. Vedle postele stojí velká dřevěná šatní skříň, u okna je menší pohovka. Místnost nepůsobí jako hotelový pokoj, kde se nikdo neodváží nic odložit. Naopak. Je tu dost místa pro běžný život a zařízení je zvolené tak, aby nepřebíjelo krásné původní dveře a vysoká okna.
Druhá ložnice je úplně jiná. Stěny pokrývá tapeta od švédské značky Boråstapeter s jemným rostlinným vzorem, který trochu připomíná ilustrace ze starých přírodopisných knih. V zelených, šedých a okrových odstínech se mezi větvemi proplétají listy a květy. Na první pohled je vzor docela výrazný, přesto místnost nepůsobí přeplácaně. Pomáhá tomu bíle natřená podlaha a jednoduché zařízení. Na fotografii je jednolůžko, malé odkládací stolky a několik obrazů. Pokoj by po prodeji mohl dobře sloužit dítěti, ale stejně tak hostům. Má vlastní vstup z chodby a dveře na balkon do vnitrobloku, což je příjemná výhoda.
Druhá ložnice by mohla sloužit jako pokoj pro hosty i jako dětský pokoj. Zdroj: Alvhem Pračka za dveřmi a koupelna, kde se nešetřilo na pohodlí
U starších bytů bývá někdy problém najít místo pro věci, které před sto lety nikdo nepotřeboval. Pračka, sušička, vysavač, úklidové prostředky. Tady si s tím poradili docela chytře. V bývalé servírovací chodbě, která kdysi spojovala kuchyni s dalšími částmi bytu, využili jednu z původních komor. Za vysokými bílými dveřmi stojí nad sebou pračka a sušička. Když se zavřou, není po nich ani památky. A v koupelně díky tomu zbylo víc místa.
Samotná koupelna je zařízená jednoduše. Bílé obklady, velké zrcadlo, umyvadlová skříňka Duravit a chromované baterie. Jediným výraznějším prvkem je ornamentální dlažba od značky Marrakech v jemných modrošedých tónech. V koupelně je vana i samostatný sprchový kout, což v historickém městském bytě rozhodně není samozřejmost. Nechybí ani podlahové vytápění. Na fotografii je dobře vidět, že prostoru není nazbyt, ale všechno potřebné se sem vešlo, aniž by koupelna působila přeplněně.
Jeden balkon na slunce, druhý do vnitrobloku
A nakonec dva balkony. Ten větší, přístupný z obývacího pokoje, směřuje na jih a nabízí široký výhled přes Göteborg. Na fotografiích je malý stolek, dvě židle, několik hrnků a rostliny. Za zábradlím už pokračuje město se střechami, kostelními věžemi a zelenými kopci v dálce. Je to místo, kde by člověk snadno strávil celé odpoledne, aniž by potřeboval cokoli dalšího.
Tak tohle panorama chcete taky. Zdroj: Alvhem
Druhý balkon je menší a vede na něj vstup z pokoje s tapetou. Tady se místo panoramatu otevírá pohled na okolní domy ve vnitrobloku. Žluté a světlé fasády, červené okenní rámy, balkony sousedů a členité střechy. Má to úplně jinou atmosféru než výhled z obývacího pokoje, ale možná právě proto je příjemné mít obě možnosti. Jeden balkon pro slunce a výhled, druhý pro klidnější posezení.
Na celém bytě je zajímavé především to, jak málo se tu snažili předchozí majitelé zakrývat jeho stáří. Původní podlahy zůstaly, staré dveře také, vysoké stropy nikdo nesnižoval a samostatná kuchyně se nemusela bourat jen kvůli módnímu trendu. A zbytek? Ten už byl dobrý před více než sto lety. Někdy je při rekonstrukci největší umění poznat, na co raději nesahat. A noví majitelé ať posoudí, zda jim to takto vyhovuje.
Zdroj info: Alvhem Fotogalerie: Zajímavým prvkem v kuchyni je ponechané režné zdivo. Zdroj: Alvhem Zdroj: Alvhem Atypický půdorys dodává prostoru živost. Zdroj: Alvhem Dveře zůstaly původní a byla by velká škoda je vyměnit. Zdroj: Alvhem Ložnice je v příjemných přírodních odstínech. Zdroj: Alvhem Druhá ložnice by mohla sloužit jako pokoj pro hosty i jako dětský pokoj. Zdroj: Alvhem Výrazné tapety jsou dnes ojedinělé. Tomuto pokoji sluší. Zdroj: Alvhem Z balkonu je příjemný pohled do okolí. Zdroj: Alvhem Byt se nachází v nádherném historickém domě. Zdroj: Alvhem Druhý balkon je klidnější. Zdroj: Alvhem V koupelně dominuje bílá barva. Zdroj: Alvhem Zdroj: Alvhem Pro pračku se sušičkou se našlo místo na chodbě. Zdroj: Alvhem VIDEO