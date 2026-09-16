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Stokilovou minici v tomto tanku obsluhovali dva nabíječi. Měl zastavit sovětské tanky

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Britský FV4005 nesl 183mm dělo a pouhých dvanáct ran. Munici o celkové hmotnosti téměř 97 kilogramů obsluhovali dva nabíječi. Projekt skončil u prototypů.
Britský FV4005 s vysokou hranatou věží a dlouhou hlavní na venkovním stanovišti v Bovingtonu.

Britský FV4005 s vysokou hranatou věží a dlouhou hlavní na venkovním stanovišti v Bovingtonu.

Zdroj: Autor: Nigel Mykura. Zdroj: Wikimedia Commons — File:FV4005 Stage 2 Tank at Bovington Camp - geograph.org.uk - 7344541.jpg. Licence: CC BY-SA 2.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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