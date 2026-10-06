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Stojí kolem 40 korun a v lese může hodně pomoct. Píšťalku nosím vždy

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Dennívýzva
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Obyčejná plastová píšťalka stojí pár desítek korun a na batohu skoro nic neváží. Přesto patří k věcem, které při cestě do lesa nechci zapomenout. Nejde přitom o žádný survivalový výstřelek.
Stojí kolem 40 korun a v lese může hodně pomoct. Píšťalku nosím vždy

Stojí kolem 40 korun a v lese může hodně pomoct. Píšťalku nosím vždy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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