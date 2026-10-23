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Stodvacetitunový nacistický kolos se hlemýždím tempem sotva plazil. Jezdil rychlostí pouhých 10 km/h

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Gigantický samohybný moždíř Karl-Gerät vznikl k ničení nejodolnějších pevností. Stroj střílel dvoutunové granáty, ale jeho zpětný ráz byl tak brutální, že si před každou ranou musel lehnout břichem na zem. Když německé velení plánovalo prolomení francouzské Maginotovy linie, narazilo na problém s odolností moderních podzemních…
Německý samohybný 600mm těžký obléhací moždíř Karl-Gerät dochovaný v muzeu v Kubince.

Německý samohybný 600mm těžký obléhací moždíř Karl-Gerät dochovaný v muzeu v Kubince.

Zdroj: Alf van Beem / Wikimedia Commons, volné dílo (Public Domain)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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