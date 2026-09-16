Stoch odmítl Slovan a peníze od Kmotríka jedinou větou. Teď proti němu nastoupí jako hráč třetiligové Nitry

Telefonát přišel v době, kdy Stoch oblékal dres Fenerbahçe. Na lince byl Vladimír Weiss mladší se vzkazem od Ivana Kmotríka: Slovan Bratislava ho chce a dá mu peníze, jaké si řekne. Stoch ho zastavil okamžitě. „To neprichádza do úvahy,“ řekl a hovor ukončil. Žádné vyjednávání, žádná protinabídka, žádné rozmýšlení přes noc. Sám později dodal, že konkrétní nabídku nikdy neměl, protože ji nikdy nechal dojít tak daleko. Ve středu 16. 9. 2026 v 18:30 nastoupí za třetiligovou Nitru proti Slovanu ve Slovnaft Cupu. Příběh, který začal jednou větou, dostává novou kapitolu.
Tabu, ne cenovka
Odmítnutí Slovanu nebylo taktické smlouvání ani pokerový blaf. Stoch ho v rozhovoru pro MY Nitrianske noviny popsal jako hodnotovou hranici, kterou nedokáže překročit. Slovan označil za „úhlavného rivala“ a přestup k němu za „absolútne tabu“. Později to ještě přitvrdil: „Ani bych ji nevzal.“
V kontextu slovenského fotbalu je to postoj, který z běžné kariérní logiky vybočuje. Slovan je úřadující mistr, účastník Ligy mistrů a klub s finančním zázemím, které na Slovensku nemá konkurenci. Ivan Kmotrík starší, jehož rodina stojí za Grafobal Group, figuroval v žebříčku Forbes Slovensko s majetkem kolem 320 milionů eur. Říct „ne“ takovému zázemí bez jediného protinávrhu, to není vyjednávací pozice. To je identita.
Z Chelsea přes Fenerbahçe až do šesté ligy
Stochova kariéra vypadá jako sestupná spirála, jen pokud ji čtete pozpátku. Odchovanec Nitry prošel mládežnickou akademií Chelsea, zářil v Twente, oblékal dres Fenerbahçe i PAOK Soluň. V Česku hrál za Slavii Praha a krátce za Slovan Liberec. Poslední zastávkou před návratem domů byl FK Lety, amatérský klub v české šesté lize, kde ho obecní zpravodaj označil za „sebevědomou duši týmu“.
V létě 2026 dotáhl administrativní přesun z Česka zpět na Slovensko. Podle Sportnetu bude za mateřský klub hrát zadarmo. Ten kontrast je těžké přehlédnout: muž, kterému Kmotrík vzkázal, ať si řekne, o kolik chce, teď nastupuje bez výplaty. Ne proto, že by neměl na výběr. Proto, že si vybral.
Nitra není nostalgický projekt
Třetiligová Nitra by mohla vypadat jako sentimentální útočiště pro dohrávanou legendu. Čísla říkají něco jiného. Po šesti kolech III. ligy Západ vedla tabulku se 16 body a skóre 17:4. Slovenský futbalový zväz ji ještě před sezonou označil za největšího favorita na postup. V kádru jsou hráči s ligovou minulostí, příprava běží systematicky a Stoch byl součástí týmu už od prvního červencového tréninku.
Sám ale není jistým členem základní sestavy. V rozhovoru z 15. září přiznal, že větší než desetiminutovou porci v soutěžním zápase dostal jen jednou. Chodí se ptát i do béčka, protože raději odehraje celý zápas, než aby seděl devadesát minut na lavičce. Kondičně se podle vlastních slov dostal výrazně výš než na začátku léta. Jeho role v kabině ale přesahuje minutáž na hřišti; trenéři i spoluhráči ho vnímají jako mentora a emoční magnet.
Zápas roku pod Zoborem
Trenér Nitry Andrej Štefanka nemá iluze. „Rozdíl dvou soutěžních kategorií se jednoduše oklamat nedá,“ řekl před zápasem. Slovan je jasný favorit a karty jsou rozdané. Přesto Štefanka mluví o „zápase roku“ a odměně za dosavadní práci. Pod Zoborem se čeká přes pět tisíc diváků.
Nitra může být nepříjemná přes organizaci hry, domácí kulisu, standardní situace a zkušenost exligistů v kádru. Otevřenou výměnu kvality se Slovanem ale vyhrát nemůže. Senzace není nemožná (v poháru nikdy není), ale základní očekávání je jasné.
Pro Stocha má zápas ještě jednu vrstvu. Když PAOK hrál proti Slovanu, podle jeho slov mu polovina stadionu nadávala. Bezdůvodně, jak říká, předtím se o Slovanu nikde nevyjadřoval. Paradox, který sám glosoval: kdyby tam o týden dříve nastoupil za reprezentaci, stejní lidé by mu tleskali.
Víc než retro historka
Středa 16. 9., 18:30, Štadión FC Nitra. Slovan na svém webu avizuje přímý přenos. Stoch možná nenastoupí od první minuty, možná dostane jen krátký úsek. Ale bude tam, v dresu klubu, za který odmítl peníze, jaké si mohl nadiktovat, a za který teď hraje zadarmo. Některé věty nepotřebují vysvětlení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle