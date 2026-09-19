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Sto soupeřů, 14 kol a hotovo. Verstappen předvedl na motokárách drtivou stíhací jízdu

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Max Verstappen čelil na Silverstonu zajímavé výzvě. Během 35 kol a nejvýše 75 minut musel předjet stovku amatérských motokáristů. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 si ovšem s časovým limitem hlavu lámat nemusel. Celé startovní pole totiž dostihl během pouhých čtrnácti kol a 35 minut.
Sto soupeřů, 14 kol a hotovo. Verstappen předvedl na motokárách drtivou stíhací jízdu

Sto soupeřů, 14 kol a hotovo. Verstappen předvedl na motokárách drtivou stíhací jízdu

Zdroj: Oracle Red Bull Racing
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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