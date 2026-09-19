Sterlingův pád připomíná odvrácenou stranu fotbalu. V 15 milionový talent, v devětadvaceti na odpis

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- Sterling byl už v 15 letech součástí jednoho z prvních velkých obchodů s hráčem z akademie, když přestoupil z QPR do Liverpoolu za částku dva miliony liber.
- Jeho kariéra přinesla 82 reprezentačních startů a čtyři ligové tituly, po hostování v Arsenalu se ale ocitl mimo plány Chelsea.
- Guardian jeho případ spojuje s trendem stále mladších profesionálů: Yamal debutoval v LaLize v 15 letech, Cavan Sullivan v MLS dokonce ve 14.
Sterlingův aktuální příběh má daleko k zelenému pažitu. Po květnové nehodě na silnici v Hampshire seděl na místě spolujezdce v havarovaném Lamborghini a podle Guardianu se snažil schovat bombičky s oxidem dusným. Policii přitom nebylo jasné, kdo automobil v okamžiku nárazu do kovového sloupu řídil.
U soudu v Basingstoke zaznělo, že před nehodou jezdil celou noc a policie dostávala hlášení o automobilu pohybujícím se po dálnici M3 nepředvídatelným způsobem. Sterling se k nebezpečné jízdě přiznal a v jednatřiceti letech mu nyní hrozí i trest odnětí svobody.
Jeho fotbalový ústup ze scény ovšem začal dříve. Po konci hostování v Arsenalu dal Enzo Maresca jasně najevo, že s ním v Chelsea nepočítá. Sterling následně trénoval individuálně, podle Guardianu dokonce po osmé hodině večer, přestože má malé děti.
Od dětského talentu k milionovému byznysu
Právě Sterling je zajímavým symbolem proměny, kterou elitní fotbal za poslední roky prošel. V pouhých 15 letech odešel z akademie Queens Park Rangers do Liverpoolu za částku, která mohla vystoupat až na dva miliony liber. O několik let později už se za něj platily desítky milionů.
Dnes kluby hledají podobné talenty ještě dříve. Polovina hráčů Premier League v minulé sezoně byla ve věku 25 let nebo mladší a tři nejmladší debutanti soutěže Jeremy Monga, Max Dowman a Ethan Nwaneri si první start připsali od roku 2022. Mimo Anglii posunuli hranici ještě níže Lamine Yamal s debutem v LaLize v 15 letech nebo Cavan Sullivan, který poprvé nastoupil v MLS už ve čtrnácti.
Aktuálně se pozornost upírá také na patnáctiletého JJ Gabriela. O talentovaném záložníkovi akademie Manchesteru United se objevily zprávy, podle nichž chce klub opustit. List Guardian již upozornil na zvláštní situaci, kdy se kolem dítěte už vytváří stejný kolotoč spekulací, zákulisních informací a zájmu velkých evropských klubů jako kolem dospělých profesionálů.
Sterling přitom patří k těm, kterým tato cesta po sportovní stránce vyšla. Nastřádal 82 reprezentačních startů za Anglii, získal čtyři ligové tituly a pracoval pod Pepem Guardiolou. Přesto se ještě před třicítkou dostal na okraj vrcholového fotbalu.
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