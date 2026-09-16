Sterling skončil před soudem a sype si popel na hlavu. Přiznal nebezpečnou jízdu i přechovávání rajského plynu

V úterý 15. září 2026 vstoupil Raheem Sterling do soudní síně magistrátního soudu v Basingstoke a třikrát řekl „guilty“. Nebezpečná jízda na dálnicích M25 a M3, držení šesti bombiček rajského plynu pro rekreační inhalaci a odmítnutí poskytnout vzorek k analýze. Žalobce případ rovnou označil za nejvyšší kategorii nebezpečné jízdy. Svědci popsali černé Lamborghini Urus, které ráno 28. května kličkovalo mezi pruhy, zatímco řidič vdechoval z velkého bílého balónku. Po sjetí z dálnice vůz projel kruhový objezd, vyjel z vozovky a narazil do kovové brány. Nikdo se nezranil. Sterling ale v tu chvíli ještě netušil, že nejhorší teprve přijde, ne na silnici, ale v soudní síni.
Od reprezentačního dresu k lavici obžalovaných
Osmdesát dva startů za Anglii, dvacet gólů, tituly s Manchesterem City, přestup do Chelsea za miliardy. Ještě před třemi lety patřil Sterling mezi nejlépe placené hráče Premier League. Pak přišel sestup, který se zrychloval jako jeho Lamborghini na M25. V lednu 2026 odešel z Chelsea po vzájemné dohodě, klub to potvrdil strohým prohlášením. V únoru podepsal krátkodobý kontrakt ve Feyenoordu, platný jen do konce sezony. V září 2026 je bez klubu, bez smlouvy a s trestním spisem.
Pád tedy nezačal jedním špatným ránem na anglické dálnici. Májová jízda byla spíš vyvrcholením delšího ústupu, sportovního i osobního. Podle soudních materiálů citovaných agenturou Reuters Sterling policistům sám řekl, že „měl problém s rajským plynem“ a že celou noc nespal.
Tři skutky, jeden soud
Mediální zkratka „fotbalista s rajským plynem“ zakrývá skutečnou závažnost případu. Sterling se přiznal ke třem samostatným deliktům:
- Nebezpečná jízda na M25, M3, silnici A327 a Minley Road, zakončená havárií. Mezi 7:45 a 8:52 ráno přišlo několik nezávislých hlášení od řidičů, kteří popisovali prudké manévry a kličkování mezi pruhy v ranním provozu.
- Držení rajského plynu za účelem rekreační inhalace, konkrétně šesti bombiček. Dvě z nich měl podle policejních záběrů na klíně, když ho po havárii našli v autě.
- Odmítnutí poskytnout vzorek k laboratorní analýze. Právě proto neexistuje toxikologický důkaz o tom, co přesně měl v krvi. A právě proto je tento třetí skutek samostatným deliktem.
Žalobce zdůraznil, že nejde o běžnou dopravní aféru. Inhalace za jízdy v ranní špičce posunula případ do nejvyšší kategorie nebezpečné jízdy podle britských trestních směrnic. Soudkyně Kirsty Allmanová uložila Sterlingovi okamžitý předběžný zákaz řízení a nařídila vypracování předrozsudkového posudku. Klíčové rozhodnutí padne 25. listopadu 2026, tehdy se ukáže, zda trest uloží magistrátní soud, nebo zda věc poputuje ke Crown Court s širšími trestními pravomocemi.
Co mu reálně hrozí
Britské trestní směrnice jsou v tomto případě nekompromisní:
|Skutek
|Maximální trest
|Další důsledky
|Nebezpečná jízda
|2 roky vězení
|Zákaz řízení min. 1 rok + povinný rozšířený přezkum
|Držení drogy třídy C
|2 roky vězení
|Neomezená pokuta
|Odmítnutí poskytnout vzorek
|6 měsíců vězení
|Neomezená pokuta, zákaz řízení
Včasné přiznání viny, dosavadní bezúhonnost a absence zranění jsou standardní polehčující okolnosti. Sláva mezi ně nepatří, britské směrnice celebritu jako faktor neznají. Dlouhý zákaz řízení je podle nás téměř jistý. Vězení možné je, ale bez zranění a s přiznáním viny zůstává otevřená i varianta podmíněného trestu nebo komunitního příkazu. Rozhodující bude, jak soudkyně vyhodnotí kombinaci inhalace za volantem a odmítnutí poskytnout vzorek.
Rajský plyn: v Británii droga, v Česku šedá zóna
Od 8. listopadu 2023 je v Británii oxid dusný zařazen jako droga třídy C, pokud je držen za účelem rekreačního vdechování pro opojení. Za prosté držení v tomto režimu hrozí až dva roky vězení. Legální zůstává medicínské, zubní, veterinární a některé průmyslové použití. Před tímto datem samotné držení trestné nebylo.
Česká úprava je jiná. Oxid dusný není uveden v přílohách zákona o návykových látkách, to výslovně konstatoval i Nejvyšší soud ČR. Prosté přechovávání pro vlastní potřebu tedy v Česku není přímým ekvivalentem britského deliktu. Trestní zákoník ale pracuje se širokým pojmem „návyková látka“ a zahrnuje i jiné substance způsobilé ovlivnit psychiku nebo ovládací schopnosti. Užití při řízení nebo jiné ohrožující jednání postih mít může. Britský režim je zkrátka přísnější, a Sterling by v Česku za samotné bombičky na klíně před soudem nejspíš nestál.
Kariéra na hraně, ale ne nutně u konce
Právně Sterlingovi nic nebrání hrát profesionální fotbal ani po případném odsouzení. Automatický zákaz za tento typ deliktu v britských ani fotbalových pravidlech neexistuje. Jenže prakticky je situace jiná. Je bez klubu, bez smlouvy a s trestní kauzou, která bude rezonovat minimálně do listopadu. Pokud by padl nepodmíněný trest, kariéra se přeruší na měsíce. I bez vězení ale platí, že každý potenciální zaměstnavatel bude zvažovat reputační riziko.
Skutečný pád Raheema Sterlinga není v šesti bombičkách rajského plynu. Je v tom, že je spojil s ranní jízdou v provozu, odmítl poskytnout vzorek a případ tím posunul do kategorie, kde magistrátní soudkyně váhá, jestli na něj její pravomoci vůbec stačí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner