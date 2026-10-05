Štefan Margita po Thálii promluvil o Hance: Cenu schová na místo, kam nikdo nesmí

Cenu Thálie za mužský výkon v kategorii Opera získává Štefan Margita za roli Logeho v inscenaci Zlato Rýna Národního divadla Praha. Cenu Thálie za mužský výkon v kategorii Opera získává Štefan Margita za roli Logeho v inscenaci Zlato Rýna Národního divadla Praha. Štefan Margita, Thálie 2026 - jak drží cenu v ruce a je šťastný! Foto z dokumentu Štefan Margita – Čas přítomnosti Foto z dokumentu Štefan Margita – Čas přítomnosti Štefan Margita Štefan Margita promluvil o připravovaném dokumentu. Závěrečná píseň narozeninového galakoncertu Štefan Margita 70 a andělé strážní Štefan Margita a Hana Zagorová. Štefan Margita. Barbora Munzarová se po dlouhé době objevila na veřejnosti a moc jí to slušelo. Simona Lewandowska působila, že si spletla akci. Barbora Munzarová byla v dobré náladě a ceny Thálie 2026 si užívala. Daniela Špinar zvolila šaty s vysokým rozparkem. Daniela Špinar vypadala úchvatně. Lucie Polišenská byla nepřehlédnutelná. Marta Dřímal Ondráčková vsadila na černou klasiku. Petr Nárožný vypadal jako velký elegán. Bolek Polívka a manželka Marcela Polívková. Pavel Režný v odhaleném outfitu. Pavel Režný a jeho outfit. Kristina Kloubková byla okouzlující. Simona Lewandowska a její volnočasový outfit. Daniela Špinar měla na sobě krásné rudé šaty.
Štefan Margita (70) má za sebou další mimořádný večer. Po uvedení do Síně slávy Národního divadla, velké premiéře a dalších pracovních úspěších si nyní odnesl také prestižní Cenu Thálie. Pro Aplausin.cz bezprostředně po vítězství prozradil, kam vzácnou trofej uloží. Jeho volba má velmi osobní význam. Další velká cena do sbírky
Margita si svého dalšího ocenění nesmírně váží. Přiznal dokonce, že po všech letošních úspěších už vlastně neví, co dalšího by mohl získat. „Už já už nemám co dostat. Už jenom opravdu dělat koncerty krásné. A já si toho moc vážím a opravdu je to jedna z těch nejdůležitějších cen v celé kariéře,“ řekl pro Aplausin.cz. Trofej skončí u Hanky
Místo pro Thálii má přitom Margita vybrané naprosto přesně. Nebude stát na čestném místě v obýváku ani v pracovně. Zamíří do šatny jeho milované Hanky Zagorové, kde už jsou uloženy její i jeho ceny. „Vedle fotografie určitě bude, ale bude to v šatně Hanky, kde jsou vlastně jak její, tak moje ceny. Takže já přesně vím, kde to už bude,“ prozradil. Tajemná šatna, kam nikdo nesmí
Šatna Hany Zagorové zůstává pro Margitu velmi intimním místem, do kterého nikoho nepouští. Dodnes v ní uchovává věci, které jeho zesnulé manželce patřily. „Tam nikoho nepouštím. Tam nikdy nikdo nebyl. A ani nepustím, protože tam jsou opravdu všechny ty její věci, které ona měla. Takže je to něco úplně intimního a co musí zůstat v srdci toho člověka,“ vysvětlil. Thálii ozdobí květinou pro Hanku
Na Hanku bude myslet i při samotném uložení ceny. Margita totiž prozradil, že má v plánu přidat k trofeji květinu. „Já jsem se díval, jestli do toho lze dát nějakou kytku, a lze, opravdu. Takže já ji tam budu, Hance, dávat do toho kytku,“ řekl dojatě.
Velká oslava přijde až později. Margita si chce příští týden užít společné posezení s kolegy a kolegyněmi. Samotnou cenu ale nechá doma, aby se jí nic nestalo. „Cenu si nevezmu, tu uložím, abych ji nerozbil. Takže určitě to bude hezké. A dám si Grapu,“ dodal s úsměvem. Zdroj: Aplausin.cz