Steam dostal velkou aktualizaci. Valve mění achievementy a přidává funkce, na které hráči čekali roky

Foto: Magnific
Steam dostal 11. listopadu rozsáhlou aktualizaci, která zasahuje do několika důležitých částí herní platformy. Valve představilo systém Steam Achievement Sets, přepracovalo podporu HDR při vzdáleném hraní a upravilo informace o výkonu her na Steam Decku. Významnou technickou změnou prošel také klient pro Linux, který nově funguje jako 64bitová aplikace.
Pro běžné hráče je nejzajímavější především změna achievementů. Dosavadní způsob jejich započítávání mohl komplikovat dokončování her, zejména pokud vývojáři po vydání přidávali další obsah. Nový systém umožňuje oddělit základní hru od rozšíření a zachovat již dosažený stoprocentní výsledek.
Computer
Foto: Magnific
Achievementy už nemusí ztratit 100% dokončení kvůli novému DLC
Novinka nazvaná Steam Achievement Sets zavádí samostatné sady achievementů. Vývojáři mohou rozdělit úspěchy základní hry a jednotlivých DLC tak, aby hráči jasně viděli, kterou část titulu skutečně dokončili.
Dříve mohl dodatečný obsah rozšířit celkový seznam achievementů a tím změnit procento dokončení hry. Člověk, který původně získal všechny dostupné úspěchy, tak najednou nemusel mít splněno 100 %. Přitom nemuselo jít o nové výzvy v samotné základní hře, ale o achievementy přidané společně s placeným rozšířením.
Nový systém tento problém řeší. Jakmile hráč dokončí určitou sadu achievementů, její stav zůstane zachovaný i po přidání dalších sad. Vývojáři mohou samostatně evidovat také sezónní úspěchy nebo achievementy, které již nelze získat. Takové položky mohou archivovat.
Valve současně upravilo stránku achievementů a jejich souhrnné zobrazení. Změna je důležitá zejména pro hráče, kteří se snaží získat všechny úspěchy a pečlivě sledují postup v jednotlivých hrách.
Neznamená to ovšem, že se všechny starší hry automaticky rozdělí na základní obsah a DLC. Možnost vytvářet sady musí využít jejich vývojáři. Steam nyní poskytuje potřebný systém, jeho konkrétní nasazení však závisí na jednotlivých titulech.
Lepší Remote Play, Steam Deck a další změny
Další část aktualizace se zaměřuje na Remote Play, tedy funkci umožňující streamovat hru z jednoho zařízení na druhé. Valve výrazně přepracovalo podporu HDR a přidalo tři režimy jeho používání. Automatický režim zapíná HDR podle dostupného obsahu, další umožňuje jeho trvalé zapnutí a poslední jej úplně deaktivuje.
Hráči mohou nově upravovat také jas přímo v překryvném rozhraní streamování. Podpora HDR se rozšiřuje na snímání obrazu prostřednictvím PipeWire v Linuxu a na streamování z macOS. HDR se zároveň vrací na Steam Deck OLED a funguje také na telefonech s Androidem 15 nebo novějším při použití beta verze aplikace Steam Link.
Praktickým vylepšením je možnost přizpůsobit obraz při rozdílném poměru stran hostitelského a přijímacího zařízení. Steam nyní nabízí volby pro roztažení nebo přiblížení obrazu. Valve také zrychlilo zahajování streamování při připojení k počítači v místní síti.
Majitelé
Steam Decku získávají další užitečnou informaci při posuzování kompatibility her. Příslušný dialog nově zobrazuje průměrnou snímkovou frekvenci, kterou hráči na zařízení dosahují. Údaj může pomoci lépe odhadnout výkon konkrétního titulu, přestože skutečné FPS závisí také na grafickém nastavení a podmínkách hraní.
Velkou změnou prošel rovněž Steam pro Linux. Jeho klient je nově 64bitovou aplikací a běží v prostředí Steam Runtime Container. Podle Valve má toto řešení zajistit konzistentnější fungování napříč různými linuxovými distribucemi. Neznamená to však úplné odstranění všech 32bitových závislostí potřebných pro používání Steamu a některých her.
Aktualizace obsahuje také další úpravy, které ocení hráči používající ovladače nebo režim Big Picture. Pozvánky do her mají v chatu vlastní vyhrazený prostor, takže už není nutné hledat příslušnou zprávu v historii konverzace. Podpora Steam Input se rozšířila o GameInput v4 a Valve opravilo několik problémů s ovládáním gyroskopem.
Vývojáři zapracovali také na rychlosti spouštění Steamu, opravili několik vzácných pádů a odstranili chyby při synchronizaci uložených pozic přes Steam Cloud. Jedna z oprav se týká například hry Monster Hunter World, u které se mohl nesprávně zobrazovat konflikt synchronizace.
V obchodě Steam se mezitím změnil algoritmus vyhledávání a našeptávání výsledků. Valve však neupřesnilo, jak přesně se nové řazení projeví u jednotlivých her.
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