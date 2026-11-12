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Steam dostal velkou aktualizaci. Valve mění achievementy a přidává funkce, na které hráči čekali roky

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Valve vydalo velkou aktualizaci Steamu, která mění fungování achievementů, vylepšuje Remote Play a přináší další novinky pro Steam Deck. Hráči už navíc nemusí přijít o dokončenou sadu úspěchů jen proto, že vývojáři přidají nové DLC.
Steam dostal velkou aktualizaci. Valve mění achievementy a přidává funkce, na které hráči čekali roky

Steam dostal velkou aktualizaci. Valve mění achievementy a přidává funkce, na které hráči čekali roky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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