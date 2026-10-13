Šťavnatý mrkvový dort s hruškami a ořechy s rychlým krémem – luxusní dezert, který se hodí na oslavu i k nedělnímu kafíčku

Stačí otevřít troubu a kuchyní se rozvoní skořice, ořechy a sladká mrkev. Právě v takové chvíli má podzim své kouzlo. Šťavnatý mrkvový dort s hruškou a ořechy působí na první pohled jako klasický domácí moučník, ale jedno sousto rychle ukáže, že je v něm něco navíc. Hruška dodá těstu přirozenou sladkost a hlavně vláčnost, takže dort zůstává příjemně šťavnatý i po vychladnutí. Skořice jeho chuť zahřeje, vlašské ořechy přidají křupavý kontrast a jemný krém ze smetanového sýra celý dezert zjemní. Výsledkem je dort, který není přeslazený ani těžký, ale přitom působí slavnostněji než obyčejná buchta ke kávě.
Právě spojení mrkve a hrušky je na tomto receptu nejzajímavější. Mrkev dodává těstu přirozenou sladkost a drží v něm vlhkost, zatímco hruška přináší jemnou ovocnou chuť a šťavnatost. Důležité je použít zralou, ale stále pevnou hrušku, aby nepustila do těsta zbytečně mnoho vody. Skořice se postará o typickou podzimní vůni a vlašské ořechy zase o strukturu, díky které není každý kousek jen měkký a krémový. Citronová šťáva v krému má navíc praktický význam, protože jeho sladkost příjemně vyváží a nechá vyniknout chuť dortu.
Recept se hodí i ve chvíli, kdy nechcete trávit celé odpoledne zdobením. Dort můžete upéct den předem, nechat ho dobře vychladnout a krém připravit až později. Po odležení v lednici se jednotlivé chutě propojí a těsto ještě více zvláční. Pokud chcete dort obměnit, můžete část vlašských ořechů nahradit pekanovými nebo do těsta přidat trochu pomerančové kůry. Výborně se hodí také špetka kardamomu, která skořici doplní a dodá dezertu trochu výraznější vůni. A jestli máte doma několik přezrálých hrušek, právě tady dostanou mnohem zajímavější využití než jen do ovocné misky.
Troubu předehřejte na 180 °C. Dortovou formu o průměru 24 cm vyložte pečicím papírem a boky lehce vymažte. Mrkev oloupejte a nastrouhejte najemno, protože se tak lépe spojí s těstem. Hrušku oloupejte, zbavte jádřince a nakrájejte na malé kostičky.
Vlašské ořechy nasekejte nahrubo a několik větších kousků odložte stranou na závěrečné zdobení. V míse prošlehejte vejce s cukrem, dokud směs nebude světlejší a lehce nadýchaná. Poté zašlehejte olej, aby se všechny tekuté suroviny dobře spojily.
V jiné míse promíchejte mouku s práškem do pečiva, jedlou sodou, skořicí, zázvorem a solí. Suchou směs postupně přidejte k tekutým surovinám a krátce promíchejte. Jakmile se mouka spojí s těstem, dál už nemíchejte, aby dort zůstal po upečení příjemně vláčný.
Do těsta vmíchejte nastrouhanou mrkev, nakrájenou hrušku a nasekané vlašské ořechy. Směs promíchejte stěrkou jen tak, aby se všechny suroviny rovnoměrně rozptýlily. Připravené těsto přendejte do formy a povrch lehce uhlaďte.
Dort pečte v předehřáté troubě přibližně 45–50 minut. Ke konci pečení vyzkoušejte těsto špejlí, která by po vytažení měla být bez mokrého těsta. Upečený korpus nechte asi 15 minut chladnout ve formě, potom ho vyjměte a nechte zcela vychladnout na mřížce.
Mezitím připravte krém. Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým cukrem do světlé a nadýchané konzistence. Přidejte smetanový sýr a citronovou šťávu a krátce prošlehejte, jen dokud nevznikne hladký krém.
Zcela vychladlý korpus vodorovně rozkrojte na 2 stejně vysoké části. Spodní díl potřete částí krému a přiklopte druhou vrstvou korpusu. Zbylý krém rovnoměrně rozetřete na povrchu dortu.
Dort posypte odloženými vlašskými ořechy a uložte nejméně na 1 hodinu do lednice. Chlazení pomůže krému zpevnit a zároveň propojí jednotlivé chutě. Před podáváním nechte dort několik minut při pokojové teplotě.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová