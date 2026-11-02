Šťavnatý hospodský Stroganov se žampiony a paprikou podle vylepšeného receptu. Skvělý tip na rodinný oběd

Určitě znáte sychravé podzimní dny, kdy se vrátíte domů promrzlí, máte hlad a nejraději byste si dali něco pořádného, co vás zahřeje. Právě tehdy přijde vhod hrnec pomalu dušeného hovězího masa s houbami a červenou paprikou. Na plotně se postupně rozvoní opečená cibule, sladká paprika a koření, zatímco maso pomalu měkne a pouští šťávu do omáčky. A nejlepší na tom je, že všechno připravíte v jednom hrnci, takže po obědě nečeká v kuchyni hora nádobí.
Základem pokrmu je hovězí maso, které potřebuje dostatek času, aby změklo a získalo plnou chuť. Při dušení se propojí s houbami, proužky červené papriky, rajčatovým protlakem a hořčicí. Omáčka díky tomu není jen obyčejnou šťávou z masa. Má výraznou, lehce nasládlou chuť papriky, jemnou kyselost rajčat a příjemně kořeněný závěr. Houby jí dodají další vrstvu chuti a v každém soustu připomenou podzimní kuchyni.
Velkou výhodou tohoto jídla je, že ho nemusíte podávat hned po dovaření. Klidně si ho připravte den předem, zvlášť pokud čekáte rodinu nebo návštěvu. Po odležení se chutě ještě lépe propojí a při pomalém ohřívání bude maso znovu krásně měkké. Jen pokud se rozhodnete omáčku zjemnit smetanou, přidejte ji až při závěrečném ohřívání, aby si zachovala hladkou konzistenci.
A co k masu podávat? Hustá omáčka si přímo říká o krajíc čerstvého chleba s křupavou kůrkou, kterým vytřete talíř do poslední kapky. Pokud chystáte oběd pro více lidí, dobře poslouží také vařená rýže nebo ječné kroupy. Máte-li rádi ostřejší jídla, přidejte trochu chilli nebo špetku kajenského pepře. Naopak uzená paprika zvýrazní chuť a dodá omáčce lehce kouřový tón. Je to poctivé domácí jídlo, které se hodí na obyčejný všední den i na chvíle, kdy se u stolu sejde celá rodina.
Hovězí maso očistěte od blan a nakrájejte na tenké proužky. Vložte je do mísy, posypte hladkou moukou a promíchejte, aby se mouka dostala na všechny kousky. Díky tomu se maso při opékání lépe zatáhne a později pomůže zahustit omáčku.
Ve velkém hrnci rozehřejte část oleje a maso postupně opečte v několika dávkách. Každou dávku opékejte 2–3 minuty, aby se maso zbarvilo dozlatova, a poté ho odložte na talíř. Nepřeplňujte hrnec, jinak se maso začne dusit ve vlastní šťávě místo toho, aby se opékalo.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenká půlkolečka. Červené papriky zbavte semínek a nakrájejte na proužky, houby očistěte a nakrájejte na plátky. Pokud používáte větší lesní houby, nakrájejte je na podobně velké kousky, aby se rovnoměrně provařily.
Do stejného hrnce přilijte podle potřeby zbytek oleje a přidejte cibuli. Restujte ji přibližně 4 minuty, dokud nezměkne a nezačne lehce zlátnout. Přidejte houby a papriku a za občasného míchání restujte dalších 8 minut, aby zelenina změkla a houby pustily část tekutiny.
K zelenině přidejte rajský protlak, hořčici, sladkou papriku a pálivou papriku. Vše důkladně promíchejte a nechte přibližně 1 minutu rozvonět, ale dávejte pozor, aby se mletá paprika nepřipálila. Poté směs zalijte vývarem a seškrábněte ze dna hrnce přípečky, které omáčce dodají výraznější chuť.
Do hrnce vraťte opečené hovězí maso a přidejte bobkové listy a kuličky nového koření. Promíchejte, přiklopte poklicí a na mírném ohni duste 60–80 minut, dokud maso nezměkne. Občas obsah hrnce promíchejte a podle potřeby přilijte trochu vývaru nebo vody, pokud se tekutina příliš odpařuje.
Ke konci dušení maso ochutnejte a teprve potom přidejte sůl a mletý černý pepř. Pokud chcete omáčku jemnější, můžete vmíchat trochu smetany, která ztlumí ostrost koření a zjemní rajčatovou chuť. Smetanu přidávejte až po změknutí masa a pokrm už jen krátce prohřejte, aniž byste ho nechali prudce vařit.
Hotové hovězí nechte několik minut odpočinout pod poklicí, aby se chutě v omáčce ustálily. Podávejte s čerstvým chlebem, vařenou rýží nebo ječnými kroupami, které dobře zachytí hustou omáčku. Pokud pokrm připravujete den předem, nechte ho vychladnout, uložte do lednice a druhý den pomalu prohřejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová