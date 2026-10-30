Šťavnaté masové kuličky s bramborami – geniální oběd z 1 pánve bez hory špinavého nádobí a s minimem úsilí

Představte si ten moment, kdy po dnu plném shonu přijdete do kuchyně a přivítá vás ta nejkrásnější vůně. Voní to po zralých, sluncem prosušených rajčatech, voňavém česneku, čerstvém koriandru a šťavnatém mletém mase. Tyhle masové kuličky s bramborami a rajčaty jsou přesně tím jídlem, které na člověka po těžkém dni čeká jako vřelé objetí. Už při prvním kousnutí ucítíte, jak se šťavnaté kuličky doslova rozplývají na jazyku, zatímco měkké brambory do sebe natáhly celou tu bohatou rajčatovou omáčku. Je to hřejivá, poctivá a neuvěřitelně vděčná dobrota, se kterou z obyčejného oběda rázem vznikne malá rodinná slavnost.
Když se nad tím zamyslíte, dušení masových kuliček v husté rajčatové omáčce v sobě nese obrovský kus kulinářské moudrosti, kterou lidé objevovali už před mnoha generacemi. Spojení mletého masa se zeleninou a hřejivým kořením má hluboké kořeny ve středomořské kuchyni. Nejlepší na tom celém je, že se všechno odehrává v jediné pánvi. Ušetří se tak hory špinavého nádobí a hlavně se docílí toho, že se všechny chutě během vaření naprosto dokonale propojí. Je to ten typ osvědčeného domácího jídla, které spolehlivě nakrmí hladovou rodinu a u kterého má člověk pocit skutečného domova.
Na tomhle receptu je navíc skvělé to, jak je tvárný a přizpůsobivý. Když doma zrovna nikdo nemá rád ostré, chilli papričky se klidně vynechají a rajčatová omáčka na talíři se zjemní lžící zakysané smetany nebo kapkou smetany ke šlehání. Pokud zrovna nejsou po ruce brambory, skvěle poslouží i kopeček voňavé jasmínové rýže nebo křupavý krajíc čerstvého chleba, kterým se vytře každý zbytek skvělé omáčky. Stačí to posypat čerstvou petrželkou a hostina je hotová.
Začněte s přípravou masových kuliček. Mleté maso smíchejte s rozmixovanou cibulí, česnekem, čerstvým koriandrem a chilli papričkami.
Směs ochuťte solí, pepřem, sušeným koriandrem, chilli kousky a důkladně ji zamíchejte. Následně z ní vytvořte kuličky o průměru asi 3 cm.
Pokračujte s přípravou přílohy. Oloupané brambory nakrájejte na větší kousky a restujte je v pánvi s rozpáleným olejem asi 4–6 minut ze všech stran, do zhnědnutí.
Poznámka: Před restováním brambory osušte papírovou utěrkou.
Brambory z pánve vyjměte a připravte omáčku. Do pánve nalijte olej, který rozpalte a restujte na něm nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty.
K cibuli následně přidejte prolisovaný česnek a pokračujte v restování další 2 minuty. Do ingrediencí vmíchejte rajčatový protlak a po minutě také nasekaná rajčata s chilli papričkami.
Omáčku ochuťte solí, sušeným koriandrem, pepřem, kurkumou a chilli kousky. Následně ji vařte 3–4 minuty a poté do ní vmíchejte horkou vodu.
Asi po minutě vaření do omáčky vložte masové kuličky, které vařte 30 minut pod pokličkou.
Tip: Během vaření pokrm aspoň jednou promíchejte, aby se omáčka nepřipalovala.
Nakonec do pánve přidejte také osmažené brambory a pokrm vařte dalších 30 minut. Uvařené masové kuličky s bramborami nechte asi 10 minut odpočívat, aby se chutě lépe propojily a pak je servírujte.
Tip: Pochoutku s masovými kuličkami a brambory můžete podávat s rýží a se zeleninovým salátem, jehož přípravu je možné vidět níže ve videu.
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VIDEO
Zdroj receptu: Ashpazkhane Mazar
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato