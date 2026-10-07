Šťavnaté kuřecí maso pod vrstvou rajčat a sýra chutná skvěle s máslovými bramborami

Kdykoliv přemýšlím, co uvařit k nedělnímu obědu nebo po náročném pracovním dni tak, aby si pochutnala celá rodina a já nestrávila v kuchyni mládí, sázím na prověřená
z jednoho plechu. Mnoho lidí se kuřecí prsa kuřecího masa při pečení v troubě bojí kvůli riziku, že bude vysušené a bez chuti. Kouzlo tohoto receptu spočívá v poctivé vrstvě majonézy, cibulky, šťavnatých a rozpuštěného sýra, která vytvoří neprostupnou peřinku. Maso pod ní zůstane dokonale křehké, plné šťávy a vstřebá do sebe všechny rajčat báječné chutě.
Příprava šťavnatého kuřecího masa je
a zvládnete ji doslova za neuvěřitelně snadná 15 minut, zbytek práce už za vás odvede trouba. Zatímco se na plechu tvoří zlatavá sýrová kůrka, vy máte dostatek času uvařit brambory a v klidu si vychutnat kávu.
Můj tip zní: Majonézu před potřením masa smíchejte se špetkou prolisovaného česneku a lžičkou plnotučné hořčice, což dodá celému pokrmu úžasně pikantní podtón a maso bude po upečení ještě křehčí. Recept na pečená kuřecí prsa pod sýrovou peřinkou s rajčaty a bramborovou přílohou
Celkový čas přípravy a pečení: 75 minut Ingredience potřebné k přípravě
Pečená kuřecí prsa: 800 g kuřecích prsních řízků 2 lžíce rostlinného oleje 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 150 g majonézy 2 žluté cibule 3 zralá rajčata 200 g strouhaného tvrdého sýra 1 hrst čerstvé petrželky
Bramborová příloha: 1 kg brambor 1 lžička soli 1 lžíce másla 1 hrst čerstvé nasekané petrželky Postup při přípravě zapečených kuřecích prsou
1. Zapněte troubu a nechte ji předehřát na
190 stupňů, přičemž hlubší pečicí plech důkladně vymažte rostlinným olejem po celé jeho ploše i bocích.
2. Kuřecí prsa očistěte, osušte papírovou utěrkou, podélně je rozkrojte na tenčí plátky, lehce je pod potravinářskou fólií
naklepejte a z obou stran osolte a opepřete.
3. Připravené kuřecí plátky
rozložte vedle sebe na vymazaný plech tak, aby se vzájemně nepřekrývaly.
4. Každý plátek masa
hojně potřete vrstvou majonézy, která zabrání vysušení během pečení.
5. Oloupané cibule nakrájejte na tenká půlkolečka a
rovnoměrně jimi posypejte majonézou potřené kuřecí plátky.
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6. Omyvatelná rajčata nakrájejte na plátky a
elegantně je poklaďte přes vrstvu cibule tak, aby zakrývala celé maso.
7. Vše na plechu
zasypte štědrou vrstvou nastrouhaného tvrdého sýra a na závěr posypejte nadrobno nasekanou čerstvou petrželkou.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 190 stupňů přibližně 45 až 60 minut, dokud se sýr neroztaví a nezíská krásně zlatavou kůrku. Mezitím oloupejte brambory
9. Nakrájejte je na stejně velké kostky, zalijte v hrnci studenou vodou, osolte a
vařte na mírném ohni přibližně 20 minut do změkčení.
10. Uvařené brambory sceďte,
přidejte k nim plátek másla, nasekanou čerstvou petrželkou a lehce promíchejte.
11. Upečená kuřecí prsa se sýrovou kůrkou
ihned podávejte teplá spolu s vařenými máslovými bramborami. Foto: Cooky.cz, mňamka pro celou rodinu Tipy redakce: Kombinace sýrů pro výraznější chuť: Místo jednoho druhu sýra použijte směs eidamu a čedaru nebo parmazánu, čímž získáte ještě vytříbenější chuť i krásnější barvu kůrky. Příprava masa dopředu: Naklepané kuřecí plátky můžete osolit, opepřit a potřít majonézou už 2 hodiny předem a nechat odležet v chladničce, aby maso nasálo sůl a bylo po upečení ještě křehčí. Jak zabránit připalování sýra: Pokud vám sýrová kůrka v troubě zlatne příliš rychle, přikryjte plech na prvních 30 minut alobalem a ten odstraňte až na posledních 15 minut pečení. Odlehčená verze se zakysanou smetanou: Část majonézy můžete nahradit hustou zakysanou smetanou nebo řeckým jogurtem, díky čemuž bude pokrm méně kalorický, ale stále krásně šťavnatý. Vylepšení bramborové přílohy: Do vařených brambor můžete ke konci vaření přidat stroužek česneku nebo snítku čerstvého libečku, což bramborám dodá úžasné aroma.
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