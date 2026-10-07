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Šťavnaté kuřecí maso pod vrstvou rajčat a sýra chutná skvěle s máslovými bramborami

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Vyzkoušejte šťavnatá zapečená kuřecí prsa s majonézou, rajčaty a sýrem z jednoho plechu. Rychlý rodinný oběd podávaný s vařenými bramborami upečený za 45 až 60 minut.
Obrázek k receptu na zapečené kuřecí maso

Obrázek k receptu na zapečené kuřecí maso

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na zapečené kuřecí maso
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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