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Šťavnaté kuře na paprice plné chuti a vůně: Tradiční česká klasika si vás získá jemnou omáčkou i měkkým masem

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Vůně cibule na másle, sladká paprika a smetana v omáčce. Přesně tak si u nás doma představuji poctivé kuře na paprice. Je to jídlo, které vařily už naše babičky a maminky, jen se postup časem trochu uhladil, aby bylo maso šťavnaté a omáčka opravdu plná chuti. Mám ráda verzi s kořenovou zeleninou a dvěma druhy smetany, protože výsledek je jemný, sytý a krásně se hodí k těstovinám i domácímu knedlíku.
Obrázek k receptu na Šťavnaté kuře na paprice plné chuti a vůně: poctivá česká klasika, která si získá jemnou omáčkou i dokonale měkkým masem

Obrázek k receptu na Šťavnaté kuře na paprice plné chuti a vůně: poctivá česká klasika, která si získá jemnou omáčkou i dokonale měkkým masem

Zdroj: Zdroj: Dá sa to aj doma, Recept na Šťavnaté kuře na paprice plné chuti a vůně: poctivá česká klasika, která si získá jemnou omáčkou i dokonale měkkým masem
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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