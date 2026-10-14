Šťavnaté kuře na paprice plné chuti a vůně: Tradiční česká klasika si vás získá jemnou omáčkou i měkkým masem

Když se na másle pomalu dělá cibule, přidá se sladká paprika a nakonec smetana, mám před sebou přesně ten typ kuřete na paprice, který doma považujeme za poctivý. Vařily ho už babičky i maminky, jen se během let postup trochu zpřesnil, aby maso zůstalo šťavnaté a omáčka měla opravdu plnou chuť. Nejraději mám variantu s kořenovou zeleninou a dvěma druhy smetany. Je jemná, sytá a dobře drží jak u těstovin, tak u domácího knedlíku.
Kuře na paprice je vděčné v tom, že snese klasiku i rychlejší úpravu. Někdo vaří celé kuře, další nedá dopustit na stehna, jinde se používají nakrájená na nudličky. V novějších receptech se občas objeví uzená paprika, sušený česnek nebo zkrácená dvacetiminutová verze rovnou s kuřecí prsa těstovinami. U nás se ale stejně pořád vracím k základu z cibule, másla, mleté papriky a smetany.
Můj tip zní: Papriku vmíchat do tuku jen na chvilku a hned ji podlít vývarem nebo vodou. Zůstane voňavá, pěkně obarví základ a nedostane tu nepříjemnou trpkost. Jídlo po babičkách, které se umí přizpůsobit dnešku
Kuře na paprice patří mezi jídla, která se v
českých kuchyních zabydlela už před dlouhou dobou. Má blízko k maďarskému paprikáši, u nás se ale většinou vaří jemnější omáčka, často zjemněná smetanou. Ve starších domácích receptech se pracovalo hlavně s celým kuřetem nebo stehny, modernější postupy někdy berou kuřecí prso, protože oběd je pak hotový rychleji. Recept na poctivé a šťavnaté kuře na paprice
Doba přípravy: 25 minut Doba dušení: 45 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Celkový čas: asi 70 minut Ingredience, které budeme potřebovat na přípravu 1 ks kuře nebo 4 až 6 ks kuřecích stehen 2 ks větší cibule 1 ks mrkev 1 ks petržel 1/3 ks celeru 50 g másla 2 lžíce mleté sladké papriky 2 ks bobkový list 2 lžíce hladké mouky 250 ml smetany ke šlehání 2 lžíce zakysané smetany 750 ml vody nebo vývaru sůl podle chuti mletý černý pepř podle chuti volitelně 1 lžička rajčatového protlaku Postup přípravy luxusního kuřete na paprice
1. Kuře naporcujte, případně sáhněte po připravených
kuřecích stehnech. Maso dobře osušte, osolte a zlehka opepřete. Když není spěch, nechávám ho chvíli stát na prkénku. Sůl se zatím do masa trochu vsákne. Zdroj: Dá sa to aj doma, Příprava kuřecího masa a ostatních surovin.
2. Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno.
Mrkev, petržel a celer očistěte a buď nastrouhejte nahrubo, nebo pokrájejte na drobné kostičky.
3. Ve větším hrnci rozpusťte
máslo. Přidejte cibuli a na středním plameni ji pomalu restujte. Tady se nevyplatí chvátat. Cibule má změknout a jen lehce zezlátnout, ne se spálit dohněda.
4. Přisypte připravenou
kořenovou zeleninu a několik minut ji opékejte společně s cibulí. V téhle fázi už se z hrnce začne linout ta známá domácí vůně, která většinou přivede do kuchyně i někoho, kdo se vaření původně neúčastnil.
5. Vmíchejte
mletou papriku, případně také trochu rajčatového protlaku, pokud ho používáte. Stačí krátké promíchání, zhruba 10 až 15 sekund. Hned poté základ zalijte částí vody nebo vývaru, aby se paprika na horkém tuku nezačala pálit. Zdroj: Dá sa to aj doma, Příprava cibulového základu pod maso a zeleninu.
6. Do hrnce vložte
kuřecí maso, přidejte bobkové listy a dolijte zbytek tekutiny. Přiklopte poklicí a duste na mírném plameni asi 40 až 45 minut, dokud maso nezměkne. Hotové kuře vyndejte stranou
7. Pokud jste vařili celé kuře, oberte maso od kostí na větší kousky. Bobkové listy vyhoďte a omáčku rozmixujte tyčovým mixérem dohladka. Když mám chuť na trochu domácí, méně uhlazenou verzi, nechám část zeleniny nerozmixovanou.
8. V misce rozmíchejte
hladkou mouku se smetanou ke šlehání a přidejte také zakysanou smetanu. Směs vlijte do omáčky a za míchání ji nechte aspoň 10 minut provařit. Omáčka během toho zhoustne a pěkně se zjemní. Zdroj: Dá sa to aj doma, Vyndání masa a dokončení omáčky.
9. Do hrnce vraťte
kuřecí maso a už ho jen krátce prohřejte. Ochutnejte, dosolte a podle potřeby opepřete. Kdo má rád výraznější chuť, může přidat malou špetku uzené papriky, která se objevuje i v novějších úpravách pečeného kuřete.
10. Podávejte horké, ideálně s
houskovým knedlíkem, těstovinami nebo noky. V lednici vydrží kuře na paprice bez problémů do druhého dne. A upřímně, po odležení bývá omáčka často ještě lepší. Ještě pár rad na závěr ke kuřeti na paprice Jemnější omáčku získáte tak, že ji před mixováním přecedíte přes hustší síto a až potom zahustíte smetanou. Pro rychlejší všední variantu se dají použít kuřecí prsa nakrájená na nudličky. Hotová budou dřív, jen je potřeba nepřetáhnout je, aby nezůstala suchá. Ke knedlíku nechávám omáčku trochu řidší. K těstovinám ji naopak raději vařím hustší a výraznější.
Když zůstane trochu omáčky a masa už jen pár kousků, druhý den do ní stačí vmíchat uvařená kolínka nebo fleky. Rychlý oběd je hotový a v lednici nezůstane miska, kterou by za dva dny stejně nikdo nechtěl řešit. Když zůstane trochu omáčky a masa už jen pár kousků, druhý den do ní stačí vmíchat uvařená kolínka nebo fleky. Rychlý oběd je hotový a v lednici nezůstane miska, kterou by za dva dny stejně nikdo nechtěl řešit.
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Zdroj a fotky: Se souhlasem
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