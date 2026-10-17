Šťavnaté jablečné řezy s ořechy a medem – jednoduchá dobrota na plech, která je do 15 minut v troubě. Skvělý víkendový dezertPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šťavnaté jablečné řezy s ořechy a medem – jednoduchá dobrota na plech, která je do 15 minut v troubě. Skvělý víkendový dezert
Článek byl publikován 17.10.2026 05:20
Kdo ochutná první koláček, většinou u jednoho nezůstane. Kynuté koláčky se zakysanou smetanou mají vláčné...
Máte rádi moučníky, které nejsou příliš sladké? Křehké těsto a jemná jogurtová náplň se v tomto koláči...
Máte chuť na něco sladkého, ale nechcete péct? Tvarohový lívanec se skořicí a máslem je skvělá a rychlá volba.
Když se brambory propečou se smetanou, kuřecím masem a sýrem, vznikne voňavý oběd z jednoho pekáče....
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Velký test mléka 2026: Porovnali jsme 10 českých produktů a našli ta nejkvalitnější
- Nakládané beraní rohy v octovém láku: Křupavé papričky s plnou chutí, které se skvěle hodí ke klobáskám i pečenému masu
- Nadýchané žloutkové řezy s křupavou krustou a rumovou polevou: Upečte je den dopředu a nebudete litovat
- Křupavé Stromboli podle italské inspirace: Slané pečivo se salámem a sýrem pro celou rodinu