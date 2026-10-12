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Stavebnictví ve Zlínském kraji roste pomalu, kraj patří ke čtvrtým nejnižším v zemi

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Zlínský kraj si v první polovině letošního roku připsal mírný růst stavební výroby, nicméně ve srovnání s ostatními regiony zůstává hluboko pod průměrem. Základní…
budova, stavba, zvedací jeřáb, výložník, vícepodlažní budova, dům, stavba domu, nový dům, nocleh, bytová výstavba

budova, stavba, zvedací jeřáb, výložník, vícepodlažní budova, dům, stavba domu, nový dům, nocleh, bytová výstavba

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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