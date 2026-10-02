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Stavba bazénu kvůli vibracím vyděsila vědce. Bojí se o citlivé přístroje i o výzkum

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Končí více než dva roky trvající dohadování mezi představiteli Západočeské univerzity a města Plzně ohledně výstavby plaveckého bazénu na Borech. Vědci z univerzity se báli toho, že stavební ruch a otřesy v sousedství univerzity ovlivní citlivé přístroje v laboratořích a znehodnotí jejich výzkum.
Stavba bazénu kvůli vibracím vyděsila vědce. Bojí se o citlivé přístroje i o výzkum

Stavba bazénu kvůli vibracím vyděsila vědce. Bojí se o citlivé přístroje i o výzkum

Zdroj: Martin Pecuch, Město Plzeň, AVE architekt
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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