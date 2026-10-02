Stavba bazénu kvůli vibracím vyděsila vědce. Bojí se o citlivé přístroje i o výzkum

Představitelé ZČU říkali, že se nebrání stavbě bazénu. Chtěli ale od města záruku, že nebudou ohroženy jejich projekty univerzitního výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS). To je vybaveno špičkovými přístroji nakoupenými z peněz EU, které jsou náchylné na vibrace. „Máme razítko, že jsou zkalibrované, díky tomu lze dělat výzkum, který je mezinárodně uznáván. Musíme tam mít maximálně vhodné podmínky,“ zdůrazňoval od začátku rektor ZČU Miroslav Lávička. Podle něj může zvýšená dopravní obslužnost i výstavba způsobit, že vibrace ovlivní měření, ZČU ztratí certifikáty a bude muset výzkum přerušit. Citlivé jsou zejména speciální mikroskopy a akustické komory.
Teď město Plzeň a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) uzavřely memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci plaveckého bazénu. V memorandu se město a ZČU shodují na základních principech spolupráce a deklarují zájem v ní aktivně pokračovat. Zavazují se také, že si poskytnou informace o všech podstatných skutečnostech týkajících se přípravy, povolování a realizace výstavby bazénu.
„Mám radost, že jsme s panem rektorem našli společnou cestu ke stavbě nového bazénu. Plně vnímám postoj univerzity a jsem si vědom toho, že město musí počkat na proces univerzitního projednání na akademické půdě. My samozřejmě začneme hledat potřebné finanční prostředky a pevně věřím, že se nám vše podaří zprocesovat a zajistit co nejdříve. Také bych chtěl ocenit přístup pana rektora, který hájí stranu univerzity, ale zároveň chápe i potřeby města a jeho občanů,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO).
„Od začátku jsme říkali, že univerzita nový bazén podporuje a chce, aby mohl vzniknout. Současně jsme ale museli chránit fungování kampusu a vyřešit praktické otázky spojené s tím, že část dopravy a parkování bude využívat pozemky univerzity. Jsem rád, že se nám podařilo najít kompromis přijímaný oběma stranami. Není to vítězství jedné či druhé strany, ale dohoda, která umožní projektu pokračovat a současně nastaví podmínky jeho budoucího fungování,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Lávička.
Projekt na stavbu bazénu je hotový
Soutěž na nový návrh bazénu vyhlásila Plzeň v roce 2022, objekt má být náhradou za zastaralý bazén v Kozinově ulici. Projekt zahrnuje multifunkční a relaxační plaveckou halu s pětadvacetimetrovým vnitřním bazénem, venkovní bazény a rekreační plochy. Plavecká hala má sloužit sportovcům i veřejnosti, budou v ní relaxační zóny a wellness.
Město Plzeň už má zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, s univerzitou chce spolupracovat zejména při přípravě projektové dokumentace pro povolení záměru stavby. Zpracovat ji nechá na své náklady město, které také bude univerzitu informovat o průběhu přípravy. Finální znění projektové dokumentace univerzitě předloží k odsouhlasení. ZČU poskytne městu veškerou součinnost, kterou po ní lze s ohledem na její oprávněné zájmy spravedlivě požadovat, k vydání územního rozhodnutí a k vydání povolení záměru na stavbu.
Město už má několik akustických studií
V souvislosti s obavami z negativních dopadů stavby na činnost NTIS už má město zpracováno několik akustických studií k možnému hluku z automobilové a tramvajové dopravy, z provozu bazénu a stavební činnosti, dále týkajících se možného zatížení okolních objektů vibracemi atd. Město v memorandu deklaruje univerzitě, že doporučení uvedená v akustických studiích bude plně respektovat a zapracuje je do projektové dokumentace pro povolení záměru.
Současně bude Plzeň postupovat tak, aby v maximální možné míře minimalizovala negativní dopady výstavby a provozu bazénu na činnost univerzitních budov, bude realizovat navrhovaná technická opatření a řešení vedoucí ke snížení hladiny hluku a vibrací na co nejmenší technicky možnou úroveň. Maximálně ohleduplně bude probíhat samotná výstavba.
Memorandum se dotýká i tématu parkování návštěvníků bazénu, kompenzace poskytnutých parkovacích kapacit, možnosti výuky vybraných předmětů v plaveckém bazénu, vstupného pro zaměstnance či studující univerzity. Detailně by tato témata a podmínky měly řešit další navazující smlouvy mezi oběma stranami.