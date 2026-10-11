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Stav reprezentanta Slámy byl po srazu nároďáku alarmující. Neměl ani chuť hrát, prozradil trenér Kozel

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Jablonecký obránce Jiří Sláma odehrál za národní tým čtyři zápasy v jedenácti dnech. Po návratu nebyl ani na lavičce.
Stav reprezentanta Slámy byl po srazu nároďáku alarmující. Neměl ani chuť hrát, prozradil trenér Kozel

Stav reprezentanta Slámy byl po srazu nároďáku alarmující. Neměl ani chuť hrát, prozradil trenér Kozel

Zdroj: FK Jablonec nad Nisou
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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