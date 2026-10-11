Stav reprezentanta Slámy byl po srazu nároďáku alarmující. Neměl ani chuť hrát, prozradil trenér Kozel

Trenér Luboš Kozel po sobotní výhře 1:0 v Brně otevřeně popsal, proč Sláma úplně chyběl v nominaci. Nebyl zraněný. Nebyl potrestaný. Byl ve stavu, kdy podle Kozlových slov „ani neměl chuť hrát“. Jablonec ho proto raději nechal doma, a zápas zvládl bez něj. Příběh jednoho vynechaného utkání ale odkrývá širší problém: co se stane s hráčem, kterého nový formát Ligy národů vyždímá do poslední kapky.
Jedenáct dnů, čtyři zápasy, tři země
Reprezentační okno mezi 24. zářím a 6. říjnem 2026 nebylo běžné. UEFA pro nový ročník Ligy národů nastavila prodloužený blok, v němž každý tým odehrál čtyři soutěžní zápasy v rychlém sledu. Česko nastoupilo proti Chorvatsku (1:2, 26. září), Anglii (0:2, 29. září), Španělsku (1:3, 3. října) a znovu Anglii (0:3, 6. října na Wembley).
Sláma naskočil do všech čtyř v základní sestavě. Bránil Kanea, zastavoval Yamala, proti Španělsku dokonce skóroval. Jenže za jedenáct dnů absolvoval čtyři devadesátiminutovky proti elitním soupeřům, cestoval mezi Prahou, Oviedem a Londýnem, a dva dny po návratu sám přiznal, že je unavený. To bylo 8. října. O dva dny později už jeho jméno v nominaci na Brno chybělo.
Kozel volil prevenci, ne trest
Klíčový je kontext, v jakém Kozel rozhodnutí vysvětlil. Nemluvil o diagnóze, o svalovém problému ani o konfliktu s hráčem. Řekl jednoduše, že Sláma nebyl v kondici nastoupit a že zdraví hráče je na prvním místě. Už začátkem října přitom trenér po pohárovém utkání varoval, že nejvytíženější hráče nesmí „utavit“ a že bude rotovat.
Odborná literatura mu dává za pravdu. Studie publikovaná v British Journal of Sports Medicine ukazuje, že krátké intervaly mezi zápasy (typicky méně než čtyři dny) výrazně zvyšují riziko svalového zranění a prodlužují jak fyzickou, tak mentální únavu. Čtyři zápasy za jedenáct dnů znamenají průměrný rozestup necelé tři dny. Jablonec tedy nečekal, až se únava přetaví v natržený sval. Stáhl Slámu dřív.
Jablonec bez Slámy? Výhra a čisté konto
Paradoxně právě zápas bez Slámy přinesl jeden z nejpřesvědčivějších výkonů podzimu. V Brně Jablonec vyhrál 1:0, držel míč z 51 %, přestřílel soupeře 15:9 a v očekávaných gólech dominoval 1,26 ku 0,57. Udržel čisté konto.
Pro srovnání: ve třech ligových zápasech těsně před reprezentační pauzou, kdy Sláma hrál, Jablonec získal jediný bod a inkasoval pět branek:
- Bohemians – Jablonec 1:1
- Jablonec – Liberec 1:2
- Sparta – Jablonec 2:0
Vzorek je příliš malý na velké závěry, ale ukazuje jednu věc: Kozel si mohl dovolit Slámu úplně vypnout, aniž by tím ohrozil výsledek. Obránce měl na podzim v lize šest startů a 383 odehraných minut, nebyl stálicí, na které by stála celá obranná struktura.
Co bude dál
Jablonec teď čeká brutální trojblok: po Brnu přijde 15. října Freiburg venku v rámci evropských pohárů a 18. října domácí ligový šlágr s Plzní. Zda bude Sláma k dispozici, klub zatím neupřesnil. Konkrétní termín návratu do plného tréninku ani přesná diagnóza veřejně nezazněly.
Podle nás ale nejdůležitější signál celého příběhu není samotná Slámova únava. Je to fakt, že Jablonec v nabitém podzimu dokázal reprezentanta úplně odstavit, a místo ztráty bodů přivezl z Brna tři. Systém Ligy národů hráče vyždímal. Klub ho zachránil dřív, než to udělal chirurg.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl