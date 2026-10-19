Státní svátky a dny volna v roce 2027. Kdo je chytře využije, získá lehce spoustu dovolené

Začátek července je nejlepší tip celého roku
Nejvýhodnější je týden na začátku července. Od soboty 3. do neděle 11. července si odpočinete celkem devět dní, přitom si stačí vzít dovolenou jen na tři dny, a to od středy 7. do pátku 9. července.
Pomáhají dva svátky hned po sobě. Na pondělí 5. července připadá svátek Cyrila a Metoděje, v úterý 6. července den upálení Jana Husa. Kdo pracuje od pondělí do pátku, má tak čtyři dny volna v kuse.
Podzim i Velikonoce: kdy stačí den nebo dva
Jaro začne štědře. Na Velký pátek 26. března tradičně navazuje víkend a Velikonoční pondělí 29. března. Čtyři dny volna tedy nestojí ani hodinu dovolené. Rodiče, jejichž děti mají ve čtvrtek 25. března velikonoční prázdniny, mohou přidat tento den a získat pět dní odpočinku.
Na podzim se vyplatí hlídat tři termíny. Den české státnosti vychází na úterý 28. září, takže když si vezmete dovolenou v pondělí 27. září, vznikne vám čtyřdenní volno od soboty 25. září. Výročí vzniku Československa připadne na čtvrtek 28. října. Stačí přidat pátek 29. října a odpočíváte až do neděle.
V listopadu je to horší. Den boje za svobodu a demokracii vychází na středu 17. listopadu, tedy doprostřed týdne. Abyste získali aspoň pět dní v kuse volna, museli byste si vzít dva dny dovolené (buď pondělí a úterý nebo čtvrtek a pátek).
Čtyři svátky propadnou, Vánoce chtějí pět dní dovolené
Méně příjemná zpráva se týká května a Vánoc. Z třinácti dnů pracovního klidu v roce 2027 připadnou čtyři na víkend: Svátek práce a Den vítězství na sobotu, první svátek vánoční také na sobotu a druhý svátek vánoční na neděli. Zaměstnanci pracující od pondělí do pátku tak budou mít ve všední den jen devět svátků.
Na rozdíl od některých zemí, třeba Velké Británie či Španělska, se v Česku svátek ze soboty nebo neděle nepřesouvá na pondělí. Náhradní volno za něj nikdo nedostane, takže květen letos zůstane bez dlouhých víkendů. Štědrý den vychází na pátek, takže Vánoce zkrátí pracovní týden o jediný den.
Zimní pauzu si ale můžete prodloužit. Pět dní dovolené od pondělí 27. do pátku 31. prosince vyplní celý týden mezi svátky a Novým rokem. Doma pak zůstanete deset dní, od Štědrého dne do neděle 2. ledna. Ani vstup do dalšího roku nepřinese pracovní den navíc, protože 1. leden 2028 vychází na sobotu. Letošní Nový rok 2027 připadá na pátek, takže první pracovní den bude až v pondělí 4. ledna.
Termín schvaluje zaměstnavatel, s žádostí nečekejte
Plán má jednu slabinu. Podle § 217 zákoníku práce určuje dobu čerpání dovolené zaměstnavatel. Musí přihlížet k provozním důvodům i k oprávněným zájmům zaměstnance, na konkrétní termín ale zaměstnanec až na výjimky automatický nárok nemá.
Nejlákavější týdny, hlavně začátek července a konec prosince, budou chtít i kolegové. Kdo podá žádost jako první, má větší šanci na schválení. Vybrané termíny si proto zapište a domluvte s týmem hned na začátku roku.
Zdroje článku: centrum.cz, kurzy.cz, msmt.gov.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková