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Státní svátky a dny volna v roce 2027. Kdo je chytře využije, získá lehce spoustu dovolené

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V roce 2027 vyjde několik svátků výhodně. V červenci například budou stačit tři dny dovolené na to, abyste si užili devět dní volna v kuse. Čtyři svátky ale bohužel propadnou.
Státní svátky a dny volna v roce 2027. Kdo je chytře využije, získá lehce spoustu dovolené

Státní svátky a dny volna v roce 2027. Kdo je chytře využije, získá lehce spoustu dovolené

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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