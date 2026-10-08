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Statisíce Čechů si na daních budou moct odečíst 10 000 Kč: Má to 1 zvláštní háček, rozhodovat bude starostaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V Česku jsou stovky tisíc dobrovolných hasičů a mezi politiky se objevil […]
Statisíce Čechů si na daních budou moct odečíst 10 000 Kč: Má to 1 zvláštní háček, rozhodovat bude starosta
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 08.10.2026 04:00
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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