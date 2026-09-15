Stát povolil jediný den pro intimitu bez závazků: Ulítlá romantická komedie staví na šíleném nápadu

Na jednu noc (One Night Only), romantická
komedie s Monikou Barbaro a Callumem Turnerem v hlavních rolích, je určitě zajímavý kousek. Film vypráví o jediné noci v roce, kdy na základě vládního nařízení mohou svobodní lidé starší 18 let mít předmanželský sex, a to s ochranou.
Vtipná zápletka pak ukazuje, jak se s tím lidé v praxi poperou, často zběsilým hledáním či hříchy na veřejnosti. Stačí to však na celovečerní snímek?
Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures
Mezi svobodnými lidmi v New Yorku, kteří se na tuto nezapomenutelnou noc těší, je i zpěvačka Allie (Monika Barbaro), která je svobodná a po letech, kdy ji partneři opouštěli bez vysvětlení (takzvaně ghostovali), se rozhodne využít svou možnou jednorázovku k nalezení pravé lásky. Její protějšek Owen (Callum Turner), majitel pizzerie, je aktuálně po rozchodu, jelikož ho po dlouhém vztahu opustila přítelkyně Malika (Maya Hawke).
Děj filmu se tedy odehrává v nejméně romantickou noc roku a hlavní dvojice je možná jedinými dvěma singles ve městě, kteří hledají víc než jen krátké setkání. Když se potkají, přeskočí mezi nimi jiskra, ale řada omylů a patálií jim komplikuje noc a drží je od sebe.
ČTĚTE TAKÉ: Ulítlá a drsná akční komedie ovládla sledovanost na Netflixu. Na ČSFD má 88 %, diváci mluví o mistrovském díle
Jak se cesty dvojice v průběhu noci stále kříží těmi nejméně obvyklými způsoby, oba začínají přemýšlet, zda jsou pro sebe jen prostředkem k dosažení jednoduchého cíle v podobě rychlovky, nebo jestli mohou skutečně mít vztah, který vydrží déle než jednu noc.
Foto: Universal Pictures Foto: Universal Pictures Ve filmu zazáří hvězdy
Moniku Barbaro můžeme znát z nedávného filmu Bob Dylan: Úplně neznámý (A Complete Unknown) nebo seriálu FUBAR. Callum Turner si pak nedávno zahrál hlavní roli ve filmu Navždy spolu (Eternity), ale internet si ho asi čerstvě vybaví kvůli svatbě se zpěvačkou Dua Lipa.
Na cestě k vytouženému sexu na jednu noc se dvojice ve filmu setká s více než tuctem populárních herců, komiků a hudebníků, mezi kterými je například Pete Davidson, Julia Fox, King Princess, Ziwe nebo Bobby Cannavale. V nečekaných rolích se objeví také několik hvězd z předchozího filmu režiséra Willa Glucka, S tebou nikdy (Anyone But You), i z akčního trháku z roku 2022 Top Gun: Maverick. Uvidíme tedy například i Sydney Sweeney nebo Glena Powella.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: To se prostě nedá, píší diváci o nové české komedii. V kinech na ni skoro nikdo nepřišel, teď to zkouší na Netflixu Thriller nebo oddechovka
Kritici a diváci film chválí pro zajímavou premisu a sympatické obsazení – film je totiž takovou romantickou verzí Očisty (Purge) s příjemnou ústřední dvojicí. V létě, které bylo plné
akčních, hororových a animovaných filmů, je tenhle kousek příjemnou oddechovkou nejen pro ty, kteří mají rádi jednodušší zábavu.
Film však diváky v kinech zatím moc neoslnil. Aktuálně má
Na jednu noc hodnocení 0 % na Kinoboxu. Ani Češi tedy moc nejásají. Film však nikdy nesliboval intelektuální podívanou, ale pouze trochu dystopické a hlavně romantické legrace v krásném New Yorku. Je tedy na vás, jestli vás milá jednohubka pobaví.
Zdroje: Kinobox, Forbes, Entertainment Weekly, TV Insider
Hodnocení na
Kinoboxu: 0 %