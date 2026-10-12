Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Stát od října zavedl novou povinnost pro některé chovatele. Důvodem je virus, který se šíří Evropou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V České republice začala od 1. října 2026 platit nová povinnost týkající se veterinárního vyšetřování skotu. Důvodem je virus Shamonda, který se během posledních měsíců rozšířil do několika evropských zemí včetně Německa a Rakouska. Nákaza může u hospodářských zvířat vyvolávat zdravotní komplikace a výrazně snižovat produkci mléka. Povinná vyšetření ve stanovených případech hradí stát.
Stát od října zavedl novou povinnost pro některé chovatele. Důvodem je virus, který se šíří Evropou

Stát od října zavedl novou povinnost pro některé chovatele. Důvodem je virus, který se šíří Evropou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:12

Reklama
Další články z Trendy svět
Češi dostávají dopisy, které vypadají jako poslední varování. Kdo hned zaplatí, může udělat velkou chybu
Češi dostávají dopisy, které vypadají jako poslední varování. Kdo hned zaplatí, může udělat velkou chybu
Do Česka znovu dorazí letní teploty. O víkendu přijde razantní zvrat
Do Česka znovu dorazí letní teploty. O víkendu přijde razantní zvrat

Českou republiku čeká týden plný teplotních výkyvů. Po chladných ránech, místních mrazech a sněžení na...

Zaplatili statisíce za vysněnou plavbu po Dunaji. Místo lodi je čekaly dlouhé hodiny v autobusech
Zaplatili statisíce za vysněnou plavbu po Dunaji. Místo lodi je čekaly dlouhé hodiny v autobusech

Nízký stav vody na Dunaji výrazně zasáhl do zářijových říčních plaveb společnosti TUI. Někteří britští...

„Je jak špatnej travestita.“ Zorka Hejdová terčem ostré kritiky kvůli fotkám z Kanárských ostrovů
„Je jak špatnej travestita.“ Zorka Hejdová terčem ostré kritiky kvůli fotkám z Kanárských ostrovů

Moderátorka Zorka Hejdová si už několik týdnů užívá slunce na Kanárských ostrovech, kde pracovně pobývá...

Jen kousek od českých hranic leží lázně s minerálními prameny. Češi tu mohou strávit několik dní za příznivé ceny
Jen kousek od českých hranic leží lázně s minerálními prameny. Češi tu mohou strávit několik dní za příznivé ceny

Za odpočinkem v lázních není nutné cestovat stovky kilometrů ani utrácet vysoké částky. Nedaleko českých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.