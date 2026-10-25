Stát nabízí domácnostem kontrolu, zda za energie neplatí příliš. Srovnávač načte fakturu a pomůže porovnat nabídky

Domácnosti si mohou jednoduše zkontrolovat férovost své smlouvy na dodávky elektřiny a plynu. Energetický regulační úřad vydává každý měsíc orientační přehled cen. Údaje se týkají fixovaných produktů a vycházejí přímo z velkoobchodního trhu. Srovnávač slouží k posouzení nabídek při konci platnosti staré smlouvy nebo při hledání nového obchodníka.
Tabulka vychází z aktuálních dat na trhu
Zákazníkovi končí smlouva s pevnou cenou a dodavatel mu pošle novou nabídku na další období. Lidé často nemají jistotu, jestli navržená částka odpovídá situaci na trhu. Energetický regulační úřad proto vytvořil takzvané indikativní pásmo nabídkových cen. Zájemci ho najdou na webu úřadu ve formě interaktivního grafu a datových sad ke stažení. Nástroj funguje od dubna a říjnová čísla už jsou k dispozici.
Údaje slouží pro běžné spotřebitele bez solárních panelů a komunitního sdílení elektřiny. Podle předsedy úřadu Jana Šefránka jde o jednoduchý ukazatel. „Díky indikativním cenám lze snadno posoudit výhodnost fixace ceny, nabídku prolongace nebo nového produktu u stávajícího či jiného dodavatele,“ vysvětlil Jan Šefránek. Nástroj se zaměřuje na produkty uzavírané na jeden, dva nebo tři roky.
Srovnání se věnuje pouze obchodní složce
Celková platba za energie se skládá ze dvou částí. První tvoří regulovaná složka, kterou určuje stát. Tato část je pevně daná a pokrývá poplatky nebo distribuci. Druhou částí je neregulovaná obchodní složka, kterou si určuje samotný dodavatel. Právě na tuto volnou část se orientační ceny zaměřují, protože tvoří zhruba tři čtvrtiny celkové platby.
Obě složky se dále dělí na platbu za spotřebovanou komoditu a stálé měsíční platy. Úřad počítá orientační částky pro spotřebu i stálé platy. Pokud se nabídka od obchodníka vejde do vydaného pásma, jde o konkurenceschopnou sumu.
Vyšší částka mívá i jiné důvody. Předseda úřadu vysvětluje odchylky zpožděním cenotvorby na maloobchodním trhu nebo různými obchodními strategiemi. Roli hraje také samotný servis dodavatele. Úřad výslovně upozorňuje, že tyto orientační hodnoty slouží pouze jako vodítko a postrádají vliv na cenová ujednání smluv.
Přehled pomáhá u tří odlišných situací
Hodnocení nabídek pomáhá ve chvíli, kdy domácnost řeší budoucnost svých energetických smluv. Úřad definuje tři hlavní situace, kdy dává nahlédnutí do dat smysl.
|Situace spotřebitele
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|Konec stávající smlouvy
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Zákazník zjišťuje výhodnost nové částky pro další období.
|Změna stávajícího produktu
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Dodavatel sám dobrovolně nabídne úpravu během trvání závazku.
|Smlouva na dobu neurčitou
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Člověk zvažuje přechod na produkt s pevnou částkou.
U smluv na dobu neurčitou úřad připomíná možnost výpovědi. Po uplynutí tříměsíční lhůty mohou lidé odejít zcela volně a zdarma. Produkty s fixací bývají u ročních smluv levnější a přinášejí jen drobnou ztrátu volnosti. Předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou obvykle přináší pokuty. Změna se pak vyplatí jen po vzájemné dohodě obou stran.
Aplikace umí vyčíst data z nahrané faktury
Pravidelný měsíční výpočet z reálných velkoobchodních dat pomáhá předběhnout reakci obchodníků. Někdy trh již zlevňuje a ceníky zaostávají. Pokud úřad vydá nižší pásmo, naznačuje to brzký pokles částek. Nabídky jde kontrolovat i automaticky přes oficiální srovnávač dodavatelů, který úřad provozuje na svých stránkách dva roky.
Srovnávač má garanci státní nezávislosti. Aplikace dokáže nahrát vyúčtování z dokumentu ve formátu PDF a hodnoty si sama přepíše. Systém podporuje vyhledávání podle ceníků dodavatelů a umí srovnat také schodovité produkty. Orientaci na trhu doplňují data statistického úřadu Eurostat. Podle jeho čísel platí české domácnosti za elektřinu v přepočtu na kupní sílu dlouhodobě nejvyšší částky v celé Evropské unii.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (eru.gov, eru.gov).