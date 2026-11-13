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Stát na péči o seniora doma přispívá až 27 000 Kč měsíčně. O peníze ale musí rodina požádat sama

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Příspěvek na péči pro dospělé může dosáhnout až 27 000 korun měsíčně. O podporu rozhoduje úřad práce podle stupně závislosti žadatele. Slouží k úhradě péče.
Lidé, kteří nezvládají běžné úkony, mohou dostat až 27 000 Kč měsíčně.

Lidé, kteří nezvládají běžné úkony, mohou dostat až 27 000 Kč měsíčně.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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