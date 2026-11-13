Stát na péči o seniora doma přispívá až 27 000 Kč měsíčně. O peníze ale musí rodina požádat sama

Kdo se kvůli nemoci nebo stáří neobejde bez pomoci druhých a potřebuje zůstat doma, může k úhradě péče využít státní podporu. Příspěvek na péči pro dospělé lidi může dosáhnout až 27 000 korun měsíčně. O peníze ale úřad práce nerozhodne sám, rodina nebo přímo senior musí podat žádost.
Příspěvek se řídí stupněm závislosti
Úřad zkoumá deset oblastí, třeba jestli se člověk sám nají, umyje, oblékne, dojde na záchod nebo si vezme léky. Čím víc toho člověk sám nezvládne, tím vyšší ze čtyř stupňů dostane. Pro dospělé lidi začíná příspěvek na 1 300 korunách měsíčně v prvním stupni lehké závislosti.
Ve druhém stupni činí 5 400 korun a ve třetím 14 800 korun. Úplná závislost ve čtvrtém stupni pak znamená nárok na 27 000 korun měsíčně, pokud se o seniora stará rodina nebo terénní služba doma. Kdo žije v pobytovém zařízení, dostává 23 000 korun.
Celé to totiž funguje tak, že příspěvek nedostává rodina, ale přímo senior. Ten jím pak platí tomu, kdo mu pomáhá, třeba i vlastní dceři nebo synovi. Tu péči smí obstarat také registrovaný asistent sociální péče, případně poskytovatel služeb, mezi které patří pečovatelská služba nebo hospicová zařízení. Terénní pečovatelé tak pomáhají s běžnými úkony, aby se člověk vyhnul stěhování do domova pro seniory, a zajistí hygienu, jídlo, nákup i úklid.
O peníze se žádá na úřadu práce
Všechno začíná žádostí na úřadu práce. Formulář je na každé pobočce, případně ke stažení na webu ministerstva. Kdo už tam nemůže dojít osobně, může žádost poslat poštou nebo elektronicky přes datovou schránku či Identitu občana. Senior si také může zvolit zmocněnce, kterému udělí plnou moc k zastupování. Plnou moc nemusí ověřovat na úřadě.
Úřad pak k žadateli domů vyšle sociálního pracovníka, aby zjistil, jak to doma zvládá. Pokud ovšem pacient leží se stejnou nemocí ve zdravotnickém zařízení déle než 60 dnů, proběhne šetření rovnou v nemocnici. Výsledek šetření a lékařské zprávy nakonec posoudí posudkový lékař. Kdo s konečným rozhodnutím úřadu nesouhlasí, může podat odvolání k ministerstvu práce. Když se něco změní, třeba se senior přestěhuje nebo péči převezme někdo jiný, musí to úřadu nahlásit do osmi dnů.
Zjednodušení pro pacienty v terminálním stavu
Kdo je v terminálním stadiu nemoci a vyžaduje paliativní péči, prochází od září 2025 mnohem jednodušším procesem. Když k žádosti doloží potvrzení od ošetřujícího lékaře na tiskopisu ministerstva, úřad práce vůbec neprovádí sociální šetření ani složité zdravotní posuzování. Žadatel tak získá automaticky třetí stupeň těžké závislosti s příspěvkem 14 800 korun měsíčně. Podpora platí dvanáct měsíců od podání žádosti a úřad o ní rozhodne bezodkladně, nejdéle do 30 dnů. Potvrzení stačí úřadu dodat rovnou k žádosti nebo klidně kdykoliv v průběhu řízení, dokud nepadne rozhodnutí.
Nová pravidla pro slovenské důchodce a asistenty
Pomoc stát neodmítne ani lidem, kteří žijí v České republice a pobírají slovenský důchod. Od července 2026 si mohou o český příspěvek na péči požádat také, pokud potřebují pomoc a neberou obdobnou dávku z jiné země Evropské unie. Úřad práce u nich nejprve posuzuje žádost o odstranění tvrdosti zákona. Týká se to tak hlavně seniorů, kteří sice celý život pracovali na Slovensku, ale přestěhovali se do Česka k rodině.
Změny už od ledna 2026 zasáhly také samotné asistenty sociální péče. Zákon od té doby omezuje, o kolik lidí s těžší závislostí se smí starat. Jeden asistent může mít platnou smlouvu nejvýše se třemi osobami ve třetím stupni závislosti a jednou osobou ve čtvrtém stupni. Počet klientů v prvním a druhém stupni závislosti pravidla nelimitují, úřad navíc nesleduje, zda se o všechny stará ve stejném čase. Kdo limit překročí, dopouští se přestupku a řeší ho úřad práce.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mpsv.gov, energozrouti).