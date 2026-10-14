Starý telefon nevyhazujte. Výzkumníci ho proměnili v humanoidního chodícího robota za 10 tisíc korun

Jmenuje se PhoneBot a vypadá jako miniaturní humanoidní robot bez paží: má dvě nohy, trup a na něm připevněný smartphone. Právě telefon zastává funkce, které u dražších robotů zajišťují specializované senzory a výpočetní desky za desítky tisíc korun. Přední kamerou snímá okolí, pomocí vestavěné inerciální měřicí jednotky (IMU) zaznamenává náklon a zrychlení, komunikuje přes Wi-Fi a na displeji zobrazuje ovládací rozhraní. Zbytek robota tvoří třináct servomotorů, malý palubní počítač, který zprostředkovává komunikaci s motory, baterie a mechanická konstrukce vyrobená převážně 3D tiskem. Autoři v
článku na arXiv uvádějí náklady kolem 400 dolarů bez telefonu, tedy přibližně deset tisíc korun. Jak ale ukazuje bližší pohled na české ceny komponent, skutečná částka může být výrazně vyšší. Co přesně PhoneBot umí a co ne
Označení „humanoidní“ může znít velkoryse, ale v tomto případě je technicky oprávněné. PhoneBot je dvounohá robotická platforma se šesti klouby na každé noze a jedním v trupu, celkem tedy disponuje třinácti stupni volnosti. Na rovném povrchu dokáže chodit, vstát z polohy obličejem k zemi, sledovat člověka kamerou a reagovat na hlasové povely. Autoři předvedli také konverzační interakci a mobilní teleprezenci, při níž se robot pohybuje po místnosti a přenáší obraz ze svého okolí.
Má ale i jasná omezení. Nemá paže, nedokáže manipulovat s předměty a nezvládá schody ani nerovný terén. Dialogová funkce navíc zatím vyžaduje externí notebook, takže samotný telefon nezajišťuje veškeré výpočty umělé inteligence. PhoneBot je především výzkumná platforma, nikoli hotový domácí pomocník.
Stačí opravdu telefon ze šuplíku?
Výzkumníci otestovali čtyři telefony: Honor 9 z roku 2017, Samsung Galaxy A16 5G, Moto G z roku 2024 a Moto G z roku 2025. Výsledky byly překvapivě dobré. I sedm let starý Honor 9 zvládl řídit chůzi robota, rozpoznávat objekty pomocí kamery a zpracovávat data z IMU. Využití jeho procesoru přitom zůstalo pod deseti procenty kapacity. Jediným problémem bylo prostorové mapování pomocí technologie ARCore SLAM, které na tomto zařízení nefungovalo kvůli nedostupnosti potřebných služeb Google.
V praxi to znamená, že může stačit funkční telefon s Androidem, kamerou a gyroskopem. Článek ale nezaručuje kompatibilitu s každým modelem. Pokud máte doma starší Samsung, Motorolu nebo podobný telefon s Androidem, existuje slušná šance, že ho budete moci jako řídicí centrum PhoneBotu využít.
Kolik to doopravdy stojí v Česku
Tady je potřeba uvést věci na pravou míru: titulkových deset tisíc korun není částka, se kterou lze automaticky počítat při nákupu všech součástek v Česku. Americký rozpočet 400 dolarů vychází z cen, které se mohou lišit od běžných maloobchodních cen na našem trhu. Spočítali jsme proto orientační náklady podle ceníku
Robotis.cz:
Položka Počet Cena bez DPH Servo DYNAMIXEL XL430-W250-T 13 ks 13 947 Kč Převodník U2D2 1 ks 1 073 Kč Napájecí deska U2D2 PHB Set 1 ks 762 Kč Zdroj 12 V / 5 A 1 ks 508 Kč Baterie 11,1 V LiPo 1 ks cca 500 Kč Součet (bez DPH, bez telefonu a mechaniky) cca 16 790 Kč
Po připočtení DPH se dostáváme přes dvacet tisíc korun, a to stále bez telefonu, 3D tištěných dílů a palubního počítače. Částka kolem deseti tisíc korun tedy odpovídá spíše rozpočtu uvedenému autory pro jejich podmínky. Při nákupu uvedených komponent v českém maloobchodě je potřeba počítat s výrazně vyššími náklady.
Proč to přesto dává smysl
Dvacet tisíc korun za chodícího humanoidního robota je pořád jen zlomek ceny srovnatelných platforem. Komerční ROBOTIS OP3 stojí řádově stovky tisíc korun. PhoneBot navíc využívá chytré komponenty, které už telefon obsahuje: senzory, kameru, procesor i bezdrátovou konektivitu. Tím dává nový smysl zařízení, které by jinak mohlo skončit v odpadu. Pro univerzity, střední technické školy a pokročilé makerské komunity tak představuje dostupnější cestu k humanoidní robotice.
Projekt přímo navazuje na starší
OpenBot, který stejnou filozofii – tedy smartphone jako mozek robota – využil u jednoduchého čtyřkolového podvozku s uváděnou cenou kolem 50 dolarů. PhoneBot posouvá tuto myšlenku o úroveň dál: od kol ke dvěma nohám a od jednoduchého pohybu k náročnému problému udržení rovnováhy při chůzi. Všechny podklady mají být dostupné na oficiálním webu phonebot.dev. Pro koho je PhoneBot určený
Postavit si PhoneBot může technicky zdatný nadšenec, nejde ale o stavebnici typu „vybalím a jedu“. Třináct servomotorů je potřeba správně zapojit, zajistit jejich napájení a propojit je s řídicí elektronikou. Mechanickou konstrukci je nutné vytisknout a sestavit, do telefonu nainstalovat aplikaci pro Android a nakonfigurovat bezdrátovou komunikaci s palubním počítačem. Projekt tak cílí především na robotické kroužky, vysokoškolské laboratoře a makerspaces, nikoli na běžné uživatele, kteří chtějí svému starému mobilu jednoduše dát druhý život.
Autoři plánují přidat lehké paže pro manipulaci s předměty, naučit robota pohybovat se v nerovném terénu a přesunout více výpočtů umělé inteligence přímo do telefonu. Starý Android v šuplíku tak možná ještě neřekl poslední slovo. Zatím mu ale chybí nohy.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman