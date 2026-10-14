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Starý telefon nevyhazujte. Výzkumníci ho proměnili v humanoidního chodícího robota za 10 tisíc korun

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Tým z kalifornské UCLA postavil dvounohého robota, jehož mozkem, kamerou i komunikační jednotkou je obyčejný Android telefon ze šuplíku.
Humanoidní robot ze starého Android telefonu

Humanoidní robot ze starého Android telefonu

Zdroj: arXiv
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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