Starý telefon nevyhazujte, stačí vyměnit jednu součástku. Vyjde to na zlomek ceny nového a bude fungovat jako dříve

Ta jedna součástka, o které je řeč, je baterie. Lithium-iontový akumulátor v každém smartphonu je spotřební díl s omezenou životností a postupně ztrácí kapacitu. Po dvou až třech letech intenzivního používání může jeho kapacita klesnout natolik, že telefon sotva přežije odpoledne. Jenže to neznamená, že je celý přístroj na odpis. Pokud je baterie skutečně jediným problémem, její výměna může výrazně prodloužit výdrž a vyjde na zlomek ceny nového telefonu. Důležité je ale vědět, kdy to platí a kdy už ne.
Kolik ušetříte: konkrétní čísla místo odhadů
Rozdíl mezi cenou opravy a cenou nového kusu je u většiny značek výrazný. Český autorizovaný servis iWant uvádí výměnu baterie iPhonu od 1 690 Kč za starší model SE až po 2 790 Kč za iPhone 16 Pro Max. Nový iPhone 16 přitom v oficiálním e-shopu Apple začíná na 22 990 Kč. Výměna baterie tedy představuje zhruba 7 až 12 procent ceny nového přístroje.
Samsung šel v jedné české kampani ještě dál a nabízel výměnu baterie vybraných starších Galaxy za maximálně 499 Kč, byť šlo o časově omezenou akci s voucherem a specifickými podmínkami. Standardní cena se u Samsungu pohybuje výš, ale pořád se obvykle pohybuje v řádu nižších tisíců korun.
Na opačném konci spektra stojí Fairphone. Náhradní baterie pro model Gen. 6 stojí v přepočtu necelých tisíc korun a výrobce uvádí, že její výměna zabere pět až deset minut a nevyžaduje nářadí ani servis. Celý nový Fairphone přitom vyjde na zhruba 15 000 Kč. Pro srovnání: nový Pixel 9a startuje v českém Google Store na 11 490 Kč a levný Redmi Note 17 na 4 999 Kč.
Jak poznáte, že viníkem je opravdu baterie
Než zaplatíte za výměnu, vyplatí se vyloučit softwarovou příčinu. Jedna aplikace běžící na pozadí dokáže vybíjet baterii rychleji než její běžné fyzické stárnutí.
- Samsung: Otevřete aplikaci Samsung Members a spusťte diagnostiku telefonu. Případně použijte Nastavení → Péče o zařízení → Diagnostika.
- Google Pixel: Nastavení → Device health & support. Najdete tam souhrn stavu baterie i dostupnou diagnostiku. Podrobnější údaje nabízí Nastavení → Baterie → Battery health.
- Xiaomi: V nastavení baterie otevřete Battery saver a projděte graf spotřeby podle jednotlivých aplikací. Není to totéž jako údaj o kondici baterie, ale může odhalit, jestli problém nezpůsobuje jedna výrazně náročná aplikace.
Pokud po kontrole softwaru telefon dál náhodně vypíná, rychle ztrácí procenta i v nečinnosti nebo se nestabilně chová při nižším nabití, roste pravděpodobnost, že baterie je na konci své životnosti. Apple přímo uvádí, že opotřebená baterie může u iPhonů 11 a novějších vést ke snížení výkonu a že výměna baterie může tento typ potíží vyřešit.
Proč to ale neplatí vždycky
Nová baterie nevrátí bezpečnostní aktualizace. Neopraví prasklý displej, poškozený nabíjecí port ani vadnou základní desku. A právě tady je klíčový filtr, který rozhoduje, jestli se oprava vyplatí.
Čtyři podmínky, které by měly platit současně:
- Problém je skutečně v baterii, ne v jiném hardwaru nebo softwaru.
- Pro daný model existují díly a servis. Apple garantuje dostupnost dílů minimálně pět let po ukončení prodeje produktu.
- Telefon nemá skryté poškození po pádu nebo kontaktu s vodou.
- Zařízení ideálně stále dostává bezpečnostní aktualizace, nebo ho alespoň nepoužíváte k bankovnictví a citlivým účtům.
iPhone 16 má v oficiálním produktovém listu pro EU garantováno minimálně pět let aktualizací, Galaxy S25 rovněž pět let a navíc deklarovanou životnost baterie 2 000 cyklů. Fairphone jde ještě dál: iFixit u modelů Fairphone 2 až 6 uvádí sedm let softwarové podpory a jako jediným smartphonům jim udělil skóre opravitelnosti 10 z 10.
Modulární výjimka versus lepený standard
Největší rozdíl dnes není mezi starým a novým telefonem. Je mezi modulárním Fairphonem a většinou ostatních smartphonů. U Fairphonu stačí odklopit kryt a baterii vycvaknout. U iPhonu 16 i Galaxy S25 vás čeká zahřívání lepidla, rozlepování zadního krytu, šrouby a vícekroková demontáž, jak ukazují podrobné návody na iFixit.
Oficiální listy pro EU to potvrzují černé na bílém: u obou modelů je baterie označená jako „není uživatelsky vyměnitelná“. iPhone 16 dostal index opravitelnosti 2,80 z 5, Galaxy S25 o něco lepších 3,23 z 5. Xiaomi veřejnou komunikaci opravitelnosti řeší méně přehledně než konkurence; cenu výměny baterie typicky určí až po servisní diagnostice v autorizovaném středisku.
Proto platí jednoduchá rada: u běžného telefonu nechte výměnu na autorizovaném servisu. Apple to doporučuje výslovně, Samsung směřuje uživatele do servisních center a Xiaomi funguje stejně. Domácí výměna bez zkušeností a potřebných nástrojů může skončit poškozeným těsněním, přerušeným kabelem nebo ztrátou odolnosti proti vodě.
Kdy je lepší koupit rovnou nový telefon
Existuje bod, za kterým nová baterie nedává ekonomický smysl. Když se sejde konec bezpečnostních aktualizací s nedostupnými díly, poškozeným displejem a další hardwarovou vadou, náklady na opravy rychle překročí cenu nového přístroje. U levnějšího segmentu je ta hranice nízko: Redmi Note 17 pořídíte od 4 999 Kč, takže pokud by oprava starého telefonu vyšla na tři tisíce a výsledek byl stejně nejistý, koupě nového telefonu může dávat větší smysl.
Výměna baterie dává největší smysl u telefonu, který jinak funguje bezchybně, stále dostává aktualizace a má před sebou ještě několik let aktivního života. V takovém případě za pár tisíc korun získáte zpět výraznou část původní výdrže, místo abyste platili desítky tisíc za nový přístroj.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman