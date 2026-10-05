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Starý telefon nevyhazujte, stačí vyměnit jednu součástku. Vyjde to na zlomek ceny nového a bude fungovat jako dříve

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Výměna baterie v autorizovaném servisu vyjde u iPhonu na 1 690 až 2 790 Kč, nový iPhone 16 přitom startuje na 22 990 Kč.
Výměna baterie iPhonu 16

Výměna baterie iPhonu 16

Zdroj: Rewa Technology
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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