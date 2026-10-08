Starý porcelán nemusí být jen vzpomínka. Některé soupravy s těmito hrnky se prodávají za tisíce

Porcelán známý mezi sběrateli pod označením Mun Shou bývá nápadný už na první pohled. Objevují se na něm výrazné červené, růžové, žluté nebo tyrkysové plochy, bohaté květinové motivy, zlacení a především čtyři čínské znaky rozmístěné v ozdobných polích. Jde o výraz „Wan Shou Wu Jiang“, který vyjadřuje přání dlouhého života bez hranic.
Samotný motiv je mnohem starší než běžné soupravy vyráběné ve 20. století a dochoval se také na čínském porcelánu z doby dynastie Čching. Podobný nápis se objevuje například na porcelánu z období císaře Kchang-si na přelomu 17. a 18. století a později i na dalších slavnostních předmětech. Majitel barevného hrnku by však neměl jen podle ornamentu předpokládat, že vlastní několik set let starou památku, protože historický motiv se později používal opakovaně.
Slavné město porcelánu je dnes pod ochranou UNESCO
Velká část mladších souprav spojovaných s tímto dekorem pochází z čínského města Ťing-te-čen, jehož jméno se může objevit také ve značce na spodní straně nádobí. Město má v historii čínského porcelánu mimořádné postavení a jeho výrobní tradice sahá hluboko do minulosti. V roce 2026 byly historické lokality spojené s tamní výrobou porcelánu zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.
Chráněný soubor zachycuje vývoj řemeslné výroby od 10. do 19. století, včetně nalezišť surovin, pecí, dílen a někdejšího císařského výrobního areálu. To ovšem neznamená, že každý předmět označený názvem města je automaticky vzácnou starožitností, protože zde v různých obdobích vznikalo obrovské množství porcelánu pro domácí spotřebu i vývoz. U mladších souprav proto pomáhá porovnat značení, způsob dekorace, provedení jednotlivých kusů a případné anglické nápisy na dně.
Kompletní sada může stát několikanásobně více než jeden hrnek
Rozdíl mezi cenou jednotlivého šálku a celé soupravy může být značný. V jedné dokončené americké aukci se například souprava Mun Shou označená rokem 1976, která obsahovala konvici, čtyři šálky a další část servisu, prodala za 165 dolarů. Při současném kurzu jde přibližně o 3 600 korun.
V srpnu 2026 se jiná, menší tyrkysová sestava misek, lžic a čajového nádobí prodala za 110 dolarů, takže ani u podobného dekoru neexistuje jednotný ceník. Na českém trhu se letos objevila také patnáctidílná souprava nabízená za 3 100 korun, aukce však skončila bez jediného příhozu. Právě tento rozdíl je důležitý, protože částka uvedená v inzerátu ještě neznamená skutečnou tržní hodnotu předmětu.
O ceně rozhoduje především stav a úplnost
Majitelé by proto měli nejprve zjistit, zda jeden nalezený hrnek není pouze částí většího servisu uloženého na jiném místě. Pro sběratele může být podstatné, zda zůstala zachována konvice s původním víčkem, cukřenka, mléčenka, podšálky, misky, talíře nebo porcelánové lžíce. U rozsáhlých souborů se na aukčním trhu objevují i sestavy čítající více než sto kusů, takže původní servisy mohly být podstatně větší, než napovídá několik šálků ve vitríně.
Hodnotu naopak snižují odštípnuté okraje, vlasové praskliny, výrazně setřené zlacení nebo chybějící části, zvlášť pokud jde o víčko ke konvici či cukřence. Důležité je také porovnat značky na spodní straně jednotlivých kusů a ověřit, zda nádobí skutečně tvoří jednu soupravu. Pokud je servis početný a zachovalý, dává větší smysl hledat ceny v dokončených aukcích než se řídit částkami u nabídek, které se měsíce nepodařilo prodat.
Zdroje: Nelson-Atkins Museum of Art, Christie’s, UNESCO