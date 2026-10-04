Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Starý olej z pánve likviduje mšice i plevel na záhonech. Kdo ho ale aplikuje špatně, přijde o úrodu celé sezóny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na první pohled zní nápad geniálně: vychladlý olej z pánve naředit vodou, naplnit rozprašovač a vyrazit proti mšicím. Princip má reálný základ. Olej pokryje tělo škůdce, ucpe dýchací průduchy (spirakuly) a během hodin ho udusí. Kalifornský program integrované ochrany rostlin UC IPM popisuje tento sufokační mechanismus u zahradnických olejů jako ověřený kontaktní zásah.
Starý olej z pánve likviduje mšice i plevel na záhonech. Kdo ho ale aplikuje špatně, přijde o úrodu celé sezóny

Starý olej z pánve likviduje mšice i plevel na záhonech. Kdo ho ale aplikuje špatně, přijde o úrodu celé sezóny

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Nasejte po rajčatech hořčici nebo svazenku a na jaře bude záhon kypřejší než po kompostu. Stačí dva týdny a půda se změní
Nasejte po rajčatech hořčici nebo svazenku a na jaře bude záhon kypřejší než po kompostu. Stačí dva týdny a půda se změní
Pórek je poslední zelenina, kterou máte na zahradě čerstvou i v prosinci. Většina lidí si ale sklizeň zkrátí jedinou zbytečnou chybou
Pórek je poslední zelenina, kterou máte na zahradě čerstvou i v prosinci. Většina lidí si ale sklizeň zkrátí jedinou zbytečnou chybou

Zimní pórek snese i −15 °C, přesto ho většina zahrádkářů sklízí nanejvýš do listopadu. Příčina tkví v...

Půda po zelenině je vyčerpaná a kyselá. Stačí v listopadu nasypat levný prášek a účinky vydrží i čtyři roky
Půda po zelenině je vyčerpaná a kyselá. Stačí v listopadu nasypat levný prášek a účinky vydrží i čtyři roky

Téměř tři čtvrtiny české zemědělské půdy potřebují podle ÚKZÚZ alespoň udržovací dávku vápna. Záhon po...

Pět typů růží, pět různých střihů. Kdo je na podzim zastřihne stejně, přijde o polovinu květů a keř se z chyby vzpamatovává roky
Pět typů růží, pět různých střihů. Kdo je na podzim zastřihne stejně, přijde o polovinu květů a keř se z chyby vzpamatovává roky

Jeden řez pro všechny růže na podzim může stát celou příští sezónu kvetení. Rozhoduje skupina keře a dřevo,...

Prázdná láhev od piva vyřeší největší problém louskání ořechů. Skořápka neodletí a jádra zůstanou v celých půlkách
Prázdná láhev od piva vyřeší největší problém louskání ořechů. Skořápka neodletí a jádra zůstanou v celých půlkách

Prázdná pivní láhev, malé kladívko a pár minut, víc nepotřebujete, abyste z vlašáků dostali čisté půlky bez...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.