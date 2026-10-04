Starý mobil ze šuplíku zastoupí navigaci Garmin i domácí kameru. Bez SIM karty vám ušetří až 8 500 korun

Starý smartphone bez SIM karty může fungovat jako stolní budík, přehrávač pohádek pro dítě, navigace do auta, domácí kamera nebo displej pro diagnostiku motoru. Potřebuje k tomu jen Wi-Fi, Bluetooth, GPS a obsah uložený přímo v paměti. Vnitřní kamera Nest Cam Indoor stojí v Google Store okolo 2 300 Kč, telefon ze zásuvky nestojí nic, protože ho už máte. Smysl to dává tehdy, když telefon dostane jednu přesně vymezenou úlohu, při které na něm nejsou žádná citlivá data.
Kolik starých mobilů leží v Evropě a v Česku ladem?
Podle Eurostatu si v roce 2024 nechalo starý telefon doma 51 % obyvatel Evropské unie ve věku 16 až 74 let. Česko se s podílem recyklace starých mobilů 18 % zařadilo spolu s Řeckem na špičku Unie. I v zemi s nejlepším výsledkem se tedy k recyklaci dostane necelá pětina vyřazených přístrojů. Zbylých 82 % zůstává v domácnostech nebo končí jinde.
Odhad Remobilu, podle kterého je v českých domácnostech zhruba 12 milionů starých a nepotřebných mobilů, je potřeba brát jako hrubé vodítko. Pochází z průzkumu, jehož přesnou metodiku Remobil nezveřejnil.
Nejdražší nákup ušetří navigace, u diagnostiky se bez adaptéru neobejdete
Nejjednodušší je udělat z telefonu budík. Aplikace Google Clock běží i na starších verzích Androidu, takže stačí přístroj připojit k nabíječce a postavit na noční stolek. Podobně snadno vznikne přehrávač pro dítě. VLC podporuje řadu starších verzí Androidu a z lokálního úložiště přehraje prakticky jakýkoli běžný formát. Po nahrání pohádek můžete internet odpojit a dítě dostane vlastní zařízení bez reklam, ze kterého se nikam jinam nedostane. Obě role nestojí ani korunu a zvládne je skoro každý telefon.
Do auta se hodí offline navigace. Google Maps umí předem stáhnout vybranou oblast a navigovat po ní bez připojení k internetu, protože GPS modul funguje i bez SIM karty. Aktuální dopravní situaci ani další funkce závislé na připojení offline mapy nenabídnou. Telefon v držáku na palubce ale nevybíjí váš hlavní mobil a navigaci nepřeruší příchozí hovor. Právě kvůli oddělení navigace od telefonu si lidé kupují samostatné přístroje, třeba Garmin za 3 500 až 8 500 Kč. Pro trasy, které nevedou přes ucpané město, je ztráta dopravních informací přijatelná daň.
Z telefonu se dá udělat i domácí kamera nebo chůvička. Aplikace AlfredCamera posílá živý obraz na druhé zařízení, potřebujete k tomu ale stabilní Wi-Fi a další telefon nebo tablet. Úspora oproti kameře Nest je tedy reálná, jen počítejte s tím, že prohlížecí přístroj už mít musíte. Při diagnostice auta zobrazují aplikace Torque Pro nebo OBD Fusion živá data z motoru, chybové kódy a údaje ze senzorů. Telefon tu ale slouží jen jako displej. Diagnostický adaptér je nutný vždy a třeba OBDLink MX+ vyjde zhruba na 3 300 Kč. OBD Fusion navíc vyžaduje Android 6 a novější nebo iOS 15 a novější.
Pravidlo pro desetileté telefony: dejte jim budík nebo přehrávač pohádek
Pětiletý telefon zvládne většinu rolí bez potíží, pokud má ještě podporovaný systém a funkční baterii. U desetiletého přístroje nastávají problémy s kompatibilitou aplikací a s bezpečností. Požadavky Google Maps se mění a nové verze nemusí na velmi starém Androidu běžet. Na takovém telefonu pak zbývá sáhnout po starší verzi aplikace, nebo po jiné navigaci.
Mnohem vstřícnější je VLC a některé základní systémové aplikace, které mohou fungovat i na zařízeních starých deset a více let. Čím je telefon starší, tím jednodušší úkol by měl dostat. Budík a přehrávač zvládne téměř cokoliv. Navigace a diagnostika patří jen na telefon s dostatečně aktuálním systémem, ideálně takový, který stále dostává bezpečnostní záplaty.
Bankovnictví ani nafouklou baterii na starém mobilu netolerujte
Britské Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCSC) ve svém doporučením k zastaralým platformám upozorňuje, že nepodporovaná zařízení zůstávají bez záplat a přístup z nich k citlivým datům by měl být omezený. Americká FTC připomíná, že telefon uchovává citlivé osobní údaje a jeho bezpečnost závisí mimo jiné na pravidelných aktualizacích. Bankovní aplikace, dvoufaktorové ověřování ani e-mail proto na starý nepodporovaný telefon nepatří.
Druhé riziko představuje baterie. Apple varuje, že poškozená baterie může způsobit přehřátí, požár nebo zranění, a nedoporučuje zařízení používat ani nabíjet při teplotách mimo stanovený rozsah. Týká se to kamery postavené v létě na parapet i displeje v rozpáleném autě. Varovnými signály jsou telefon tlustší než dřív, vyboulená záda nebo displej, nápadně rychlé vybíjení a potíže s nabíjením. Takový přístroj už nepoužívejte a odneste ho do recyklace.
Co udělat s telefonem dřív, než ho postavíte na noční stolek
Nejdřív si zálohujte data, protože Google i Apple to před jakýmkoli resetem výslovně doporučují. Potom proveďte tovární reset, který smaže všechna data, aplikace i uživatelská nastavení. Vyčištěný telefon aktualizujte, systém i aplikace, na nejnovější dostupnou verzi. Než ho pustíte do provozu, zkontrolujte baterii podle příznaků popsaných výše. Nakonec nainstalujte jedinou aplikaci pro jedinou roli a nic dalšího na telefon nepřidávejte.
Když pro telefon využití nenajdete, můžete ho zdarma odevzdat. Remobil ve spolupráci se Zásilkovnou přijímá staré mobily na kterékoli pobočce Zásilkovny pod kódem 98 765 259. Bezplatně elektrozařízení převezmou také sběrná místa společnosti ASEKOL.