Starý hliník má trh i v Rakousku. Za sadu kastrolů z dob ČSSR chtějí u nás až 890 Kč a Češi je mají na chalupě

Na chalupě se v něm roky vařily brambory, poklička nikdy pořádně nedolehla a nápis na dně je skoro setřený. Hliníkový kastrol z dob ČSSR na první pohled patří spíš do sběrného dvora. Podobné kusy se přesto objevují v inzerátech u nás i v Rakousku a některé mají cenovku, která překvapí. O jaké nádobí jde a kdy se vyplatí ho prodat?
Co se dá o rakouských kupcích doložit
Představa, že by Rakušané hromadně objížděli české chalupy a skupovali kastroly, je přehnaná. Žádný seriózní zdroj takový výkup nepotvrzuje. Starý hliník se ale u sousedů běžně nabízí. Na willhaben, největším rakouském inzertním portálu, vrátilo začátkem října 2026 hledání starých hliníkových hrnců 26 inzerátů a vedle hrnců mezi nimi byly i jídlonosiče nebo cedníky.
Nejlevnější byla hromádka starého hliníkového nádobí za 4 eura. Kempinková souprava stála 30 eur a nejdražší nabídkou byla pětidílná sada hrnců z 50. let za 69 eur. Starý hliník má tedy v Rakousku svůj trh, ať už slouží jako dekorace do kuchyně, nebo jako vybavení na výlety. Retro vlna se nevyhnula ani Česku. Například o retro hrnečky mají podle reportáže CNN Prima News zájem hlavně dnešní třicátníci a čtyřicátníci, kterým připomínají dětství u babičky.
Staré nádobí z babiččiných kuchyní má kupce v bazarech i v inzerátech. Na rakouském inzertním portálu stála hromádka starého hliníku 4 eura, pětidílná sada hrnců z 50. let 69 eur. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik dnes stojí hrnec s nápisem Czechoslovakia
Konkrétní představu dávají inzeráty na Bazoši. Koncem září se tam objevila sada hliníkových hrnců Alusport s nápisem Czechoslovakia, za kterou inzerentka chce 890 Kč. Na jejím seznamu jsou i staré tlakové hrnce Kukta, a to po 190 Kč za kus.
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Zajímavým kouskem je také trampská souprava KLAD ze 70. a 80. let. Nepoužitý kus i s dobovým záručním listem se prodává za 499 Kč, přičemž podle inzerenta v obchodě kdysi stál 115 Kčs. Všechny tyto částky jsou nabídkové. Skutečná prodejní cena záleží na smlouvání a stavu.
Nádobí Popis Nabídková cena Sada hliníkových hrnců Alusport cena za celou sadu, s nápisem Czechoslovakia 890 Kč Tlakové hrnce Kukta staré, nabízí je tatáž inzerentka 190 Kč za kus Trampská souprava KLAD ze 70. a 80. let, nepoužitá, s dobovým záručním listem; podle inzerenta kdysi stála 115 Kčs 499 Kč Ešusy, alobal a barevný elox
Odkud se v československých domácnostech vzalo tolik hliníku? Svůj podíl na tom měly i Kovohutě Břidličná u Bruntálu, dnes známé jako Al Invest. Kromě fólií se tam vyráběly také ešusy. Právě v Břidličné navíc vymysleli název alobal, kterým dnes označujeme každou kuchyňskou fólii.
Přečtěte si také: Za totality ho měla každá hospodyně v kredenci, po revoluci skončil v popelnici. Kdo ho má dodnes, může ho prodat i za 1 000 Kč Ešusy se vyráběly i v Kovohutích Břidličná, kde vznikl také název alobal. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Část nádobí prošla eloxováním. Při této elektrolytické oxidaci vznikne na povrchu tvrdší vrstva oxidu hliníku, která kov chrání před opotřebením. Vrstvu jde také obarvit, takže hliník může vypadat třeba jako pozlacený.
Co prodejci vypisují do inzerátů
Kdo chce starý hliník prodat, může se inspirovat u prodejců, kteří v inzerátech opakovaně uvádějí tyto údaje:
Výrobce a původ. Čitelná značka nebo nápis Czechoslovakia ukazuje, odkud nádobí je, a cena s takovým označením obvykle roste. Počet dílů. Rakouský prodejce popisuje kempinkovou soupravu jako osmidílnou i s obalem. Hrnce Alusport nabízí inzerentka na Bazoši jako celek, tlakové hrnce Kukta lze koupit i jednotlivě. Stav. Souprava KLAD i vařič s nádobím ze zásob švýcarské armády z rakouského inzerátu jsou nabízené jako nepoužité a u KLADu prodejce přidává záruční list, který stáří kusu potvrzuje. Rozměry. Průměr, výšku nebo objem v litrech uvádějí prodejci v obou zemích, takže kupec ví, co dostane, i bez osobní prohlídky. Vařit se v kastrolu dá, kysané zelí raději jinde Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako z hospody
Starý kastrol nemusí skončit ve vitríně. Pražští hygienici spolu se Státním zdravotním ústavem v roce 2018 testovali i hliníkové ešusy. Po dvou hodinách varu slané vody v nich naměřili průměrně 0,42 miligramu hliníku na litr a bezpečné limity tak zůstaly nepřekročené.
Stejní odborníci zároveň upozorňují, že se hliníkové nádobí nehodí na tepelnou úpravu silně kyselých jídel, třeba kysaného zelí, ani na delší skladování potravin. Na višňový kompot nebo šťovíkovou omáčku proto sáhněte po hrnci z nerezu nebo se smaltem. Kastrol s hlubokými rýhami na dně už k vaření nepoužívejte. Pozor by si měly dávat hlavně malé děti a lidé, jejichž ledviny nepracují naplno. Ti se mohou o vhodném nádobí poradit se svým lékařem.
Zdroje: https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/retro-hrnce/, https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/marktplatz?keyword=aluminium%20topf%20vintage, https://bezpecnostpotravin.cz/jsou-vyrobky-z-hliniku-bezpecne-pro-kontakt-s-potravinami/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-hlinik-se-nestehuje-zustava-u-bruntalu-vyrobu-podrzi-zelene-miliardy-z-eu-262495, https://cs.wikipedia.org/wiki/Eloxov%C3%A1n%C3%AD, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/je-vareni-v-hliniku-bezpecne-kdy-muze-nastat-problem, https://www.umimeporadit.cz/tohle-stare-kuchynske-nacini-vypada-jako-bezcenny-kram-pro-sberatele-muze-mit-cenu-maleho-pokladu, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stare-kuchynske-predmety-sberatelstvi-cena/, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://casprobydleni.cz/domacnost/tohle-stare-kuchynske-nadobi-melo-skoncit-na-chalupe-dnes-po-nem-sberatele-jdou-jako-po-pokladu/jirinovak/