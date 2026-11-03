Starý cedník nevyhazujte. S hrstí jehličí z něj vykouzlíte zimní ozdobu skoro zadarmo

Při podzimním úklidu kuchyně vám z horní police vypadne starý kovový cedník. Je trochu promáčklý, ucho má nakřivo a těstoviny se v něm nescedily už roky. Přesto se vám ho nechce vyhodit. Dobře děláte, protože do Vánoc z něj může být ozdoba, která potěší každou návštěvu.
Kuchyňský veterán dostane novou práci
Kovový cedník je jako stvořený pro zimní aranžmá z jehličí a přírodnin. Je pevný, nerozbije se a pár promáčklin mu dodá venkovský půvab. Ucho, za které jste ho kdysi drželi nad dřezem, stačí ovinout stuhou.
Hotovou ozdobu postavte doprostřed stolu nebo na parapet. Pokud ji chcete mít výš, pověste ji za ucho na háček nebo na zábradlí, třeba u schodů.
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Uříznuté větvičky se v teplém bytě nechovají všechny stejně. Některé vypadají svěže dlouho, jiné začnou brzy shazovat jehličí na ubrus.
„Nejlépe je na tom jedle. Nejrychleji naopak […] ztrácí jehličí obyčejný smrk ztepilý,“ uvedl pro Deník.cz Jaromír Nedbal, který působí na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě.
Dobře poslouží i borovice, která podle některých zdrojů drží jehličí vůbec nejdéle. Má sice řidší, zato dlouhé jehlice a v bytě je drží výrazně déle než smrk. Do cedníku se hodí také jiná stálezelená zeleň ze zahrady, například túje nebo břečťan.
Přečtěte si také: Topíte v ložnici jako v obýváku? Každý stupeň navíc zvedne účet za teplo až o 8 % Borovice a jedle vydrží v teplém bytě svěží déle než smrk, který shazuje jehličí jako první. Ilustrační foto. Zdroj: Oleg Podlesnykh / Pexels. Zeleň zadarmo a podle zákona
Mnoho lidí počítá s tím, že si chvojí přinese z lesa. Lesní zákon v § 19 ale každému dovoluje sebrat pro vlastní potřebu jen lesní plody a suchou klest, která leží na zemi. Ani při tom nesmí les poškodit.
Odříznout v lese živou větev zakazuje § 20 téhož zákona. Stromy a keře se tam nesmějí těžit ani poškozovat. Sbírat nelze ani jmelí, ochmet a semena lesních dřevin. Výjimku může dát jen vlastník lesa.
Nejbezpečnější zásobárnou čerstvého chvojí je proto vlastní zahrada. Jehličnanu ani keři neuškodí, když mu ubude pár větviček zespodu, kde to není vidět. Pokud vám na zahradě roste jehličnan, přineste odtud i šišky. Zbytek nejspíš najdete doma:
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Aby jehličí vydrželo co nejdéle, potřebuje vlhko. Pomůže floristická aranžovací hmota, což je levná a nepovinná pomůcka, která drží vodu. Chvojí v ní zůstane déle čerstvé a méně opadává. Postup je jednoduchý:
Kostku jen pusťte na hladinu v misce s vodou a počkejte, až sama nasákne. Ponořovat ji rukou ani zalévat shora není potřeba a hmotě to škodí. Nasáklou hmotu vložte do cedníku. Pod něj dejte talíř nebo podložku, protože otvory pustí přebytečnou vodu ven a ta by kapala na nábytek. Do hmoty zapíchejte větvičky tak hustě, aby hmota nebyla vidět. Mezi větvičky zastrčte pár šišek, kolečka sušeného pomeranče nebo skořápky vlašských ořechů. Co nedrží samo, přichyťte drátkem, provázkem nebo tavnou pistolí. Přečtěte si také: Češi nadávají na pevná víčka u PET lahví. Z Itálie přišel trik, po kterém už nenarazí do nosu
Hmotu pak průběžně hlídejte, aby nevyschla. Prospěje i chlad. Hotový cedník proto nechte v chladné místnosti nebo ve sklepě, dokud ho nebudete chtít vystavit.
Bezpečně u topení i u svíček
Teplo a prudké změny teploty urychlují opadávání. Cedník proto nestavte k topení ani ke kamnům.
Se svíčkami zacházejte opatrně. Hasiči varují, že adventní věnce, které slouží pouze jako dekorace, se v žádném případě nezapalují. Hořící svíčka patří na nehořlavou podložku, dost daleko od všeho, co může chytit, a vždy pod dohled dospělého. Než odejdete z místnosti, uhaste ji.
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Do ozdoby, na kterou dosáhnou děti nebo zvířata, nedávejte tis. Jedovatý je celý včetně jehlic a semen, neškodný je jen červený dužnatý míšek. Otrava tisem postihuje srdce a účinná protilátka neexistuje. Pokud ho máte na zahradě, při stříhání zeleně ho vynechte.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289, https://hzscr.gov.cz/soubor/letak-advent-a-vanoce-836225.aspx, https://www.denik.cz/dum-a-byt/adventni-venec-vyroba.html, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/307522-chcete-si-v-lese-narezat-jmeli-a-chvoji-hrozi-vam-pokuta, https://www.turistika.cz/clanky/kradeze-vanocnich-stromku-nebo-jmeli-se-rozhodne-nevyplati/detail, https://sita.sk/byvaniehrou/stary-cednik-ako-jarny-hit-v-zahrade-premente-ho-na-stylovy-kvetinac-pre-bylinky/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/vyhody-a-nevyhody-vanocnich-stromku-rezanych-a-umelych-30101.html, https://www.denik.cz/zahrada/jedovaty-tis-cerveny.html, https://files.ibot.cas.cz/cevs/images/taxa/kvetena_cr/Taxus.pdf, https://cnn.iprima.cz/jedovate-rostliny-na-zahrade-2-cast-27495, https://primainspirace.cz/category/dekorace/par-vetvicek-jehlici-a-domov-hned-prokoukne-20-zimnich-dekoraci-za-par-korun/