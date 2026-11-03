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Starý cedník nevyhazujte. S hrstí jehličí z něj vykouzlíte zimní ozdobu skoro zadarmo

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Dennívýzva
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Při podzimním úklidu kuchyně vám z horní police vypadne starý kovový cedník. Je trochu promáčklý, ucho má nakřivo a těstoviny se v něm nescedily už roky. Přesto se vám ho nechce vyhodit. Dobře děláte, protože do Vánoc z něj může být ozdoba, která potěší každou návštěvu. Kuchyňský veterán dostane novou práci Kovový cedník je jako […]
Starý cedník nevyhazujte. S hrstí jehličí z něj vykouzlíte zimní ozdobu skoro zadarmo

Starý cedník nevyhazujte. S hrstí jehličí z něj vykouzlíte zimní ozdobu skoro zadarmo

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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